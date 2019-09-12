12.09.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ
Arabuluculuk merkezi faaliyete geçti
Ara bulucuların, avukatların ve hukuki uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturmak isteyenlerin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan Türkiye’nin en büyük ara buluculuk merkezi Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (TAM) Çözüm Merkezi Kağıthane’de açıldı.
Yeni nesil paylaşımlı ofis ortamında ara bulucularla tarafları buluşturacak merkezde; ofis, sanal ofis ve toplantı salonu kiralama hizmetleriyle eğitim ve seminerler verilecek.
Kısa sürede çözüm
Mahkeme sürecinde ortalama 1.5 yılı bulan bilirkişi raporlarının 9 günde teslim edilmesi ve uyuşmazlıkların 90 günde çözüme kavuşturulması hedefleniyor. TURYAP Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Sarıbay, “Aileler ve ortaklar arasında mal paylaşımı ile ilgili çok sorun yaşanıyor. Biz ara buluculuk yapmıyor ara buluculara ortam sağlıyoruz” dedi.
KKTC'deki patlamanın ardındna otel ve yerleşim yerleri tahliye edildiAskeri birlikteki mühimmat deposunda ardı arkası kesilmeyen ve gökyüzünü aydınlatan patlamalar nedeniyle bölgenin boşaltılması kararı alındı. Polis ekipleri 5 yıldızlı bir otel yetkilileriyle görüşerek tahliye edilmesini istedi. Ardından çevredeki yerleşim yerlerinde oturanlar evlerini tahliye etmeleri konusunda uyarıldı. Bölgenin boşaltılması istendi.