Arabuluculuk merkezi faaliyete geçti

Yeni nesil paylaşımlı ofis ortamında ara bulucularla tarafları buluşturacak merkezde; ofis, sanal ofis ve toplantı salonu kiralama hizmetleriyle eğitim ve seminerler verilecek.



Kısa sürede çözüm



Mahkeme sürecinde ortalama 1.5 yılı bulan bilirkişi raporlarının 9 günde teslim edilmesi ve uyuşmazlıkların 90 günde çözüme kavuşturulması hedefleniyor. TURYAP Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Sarıbay, “Aileler ve ortaklar arasında mal paylaşımı ile ilgili çok sorun yaşanıyor. Biz ara buluculuk yapmıyor ara buluculara ortam sağlıyoruz” dedi.