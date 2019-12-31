BİST114.7540EURO6,670,08USD5,950,04ALTIN291,420,58
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu
    ABONE OL
    31.12.2019 - 09:26 | | AA

    Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu

    Araç muayene ücretleri, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırıldı. Buna göre, muayene ücretleri 174,64 lira ile 462,56 lira arasında olacak.

    Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu

    Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2020 yılı için yeniden belirlendi. Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılı için belirlenen yüzde 22,58'lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.

    Buna göre, yıl başından itibaren KDV dahil muayene ücretleri, otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 377,60 liradan 462,56 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 279,66 liradan 342,2 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 142,78 liradan 174,64 liraya yükseldi.

    31 Aralık 2019 Milliyet'te Gündem31 Aralık 2019 Milliyet'te Gündem
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Televizyon patladı, yangın çıktı

    Televizyon patladı, yangın çıktı

    Memur, işçi ve ev sahibi herkesi kapsıyor!

    Memur, işçi ve ev sahibi herkesi kapsıyor!

    Araştırma sonuçları korkuttu! Zararları...

    Araştırma sonuçları korkuttu! Zararları...

    Kalp krizi riski kimlerde fazla?

    Kalp krizi riski kimlerde fazla?

    Sıradaki Haber