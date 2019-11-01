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    HaberlerEkonomiAraç sahipleri dikkat! Eğer yaptırmazsanız...
    01.11.2019 - 13:04 | | milliyet.com.tr

    Araç sahipleri dikkat! Eğer yaptırmazsanız...

    Yaklaşan kış mevsimi öncesinde oto sanayilerde kış bakımları yapılmaya başlandı. Kışa hazırlık yapmayan sürücüleri oldukça zor günlerin beklediği belirten yetkililer sürücüleri uyardı.

    Araç sahipleri dikkat! Eğer yaptırmazsanız...

    Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yaptığı yazılı açıklamasında sürücüleri motor bakımından başlayarak hiçbir detayı atlamadan araçlarının kış bakımını yaptırmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

    Trafikteki araç sayısının gün geçtikçe arttığına dikkati çeken Apaydın, şu ifadeleri kullandı:

    "Olumsuz hava koşulları kaza riskini yükseltiyor. Kazaları azaltmak için soğuk havalar kendini hissettirmeden araçları kış şartlarına göre hazırlamalıyız."

    Apaydın, sürücülerin araç bakımlarını yaptırmadan, zincirsiz ve çekme halatsız trafiğe çıkmamaları gerektiğini vurguladı.

    'Daha büyük masraf çıkabilir'

    Özel bir oto servis işletmecisi Tamer Ekinci, araçların kış bakımlarının yapılmasının kesinlikle atlanmaması ve her zamankinden daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini söyledi. Ekinci, kışlık bakım masrafından kaçınmanın daha büyük masraflara yol açabileceğini belirtti.

    Aracın kışın daha iyi performans göstermesi için bazı önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Ekinci, şöyle devam etti:

    "Akü, fren, debriyaj kontrolleri, antifiriz değişimi kışlık bakımların başında geliyor. Lastik havalarının kışın yol tutuşunda önemi büyük, mutlaka kontrol edilmeli. Kış lastikleri mutlaka takılmalı. Kışlık bakımdan kaçınmak demek güvenli sürüşü engelleyeceği gibi aracın çok yakıt sarf etmesi ve kaza riskini de artırmak anlamına geliyor."

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