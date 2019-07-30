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    HaberlerEkonomiAraç sahipleri dikkat! Muayene ücreti uyarısı...
    30.07.2019 - 15:51| AA

    Araç sahipleri dikkat! Muayene ücreti uyarısı...

    TÜVTÜRK, son günlerde farklı kişi ve kurumların, kurdukları yanıltıcı internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla ücretsiz olarak sunulan randevu hizmeti için ücret talep ettiğinin tespit edildiğini bildirdi.

    Araç sahipleri dikkat! Muayene ücreti uyarısı...

    TÜVTÜRK'ten yapılan açıklamada kurumun hiçbir internet sitesi ve çağrı merkeziyle bağının veya iş birliğinin bulunmadığı ifade edildi.

    Açıklamada, son günlerde farklı kişi ve kurumların, kurdukları yanıltıcı internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla ücretsiz olarak sunulan randevu hizmeti için ücret talep ettiğinin tespit edildiği duyuruldu.

    TÜVTÜRK'ün Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın denetiminde periyodik araç muayene hizmeti vermeye yetkili tek kuruluş olduğunun belirtildiği açıklamada, araç muayene hizmeti randevularının www.tuvturk.com.tr internet sitesinden ve 0 850 222 88 88 numaralı çağrı merkezinden tüm araç sahiplerine ücretsiz olarak verildiği vurgulandı.

    Açıklamada, araç sahiplerinin randevularını kurumun internet sitesinden ve çağrı merkezinden ücretsiz alabilecekleri hatırlatıldı.

    TÜVTÜRK ismini kullanarak veya araç muayenesi, araç muayene randevusu gibi ifadelere yer veren ve vatandaşların mağdur olmasına ve yanlış yönlendirilmesine sebep olan kişi ve kuruluşlara karşı yasal mücadelenin devam ettiği belirtildi.

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