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    08.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Aramco dünyanın en değerli şirketi oldu

    Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco ilk halka arzından 25 milyar dolar gelir elde ederek dünyanın en değerli şirketi oldu.

    Aramco dünyanın en değerli şirketi oldu

    Halka arzdan sonra 1.7 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan Aramco, Apple’ın 1.1 trilyon dolarlık piyasa değerini de geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi unvanının yeni sahibi oldu.

    Şirketin 3 milyar hissesinden oluşan yüzde 1.5’lik kısmı arz edildi. Kurumsal yatırımcılardan 106 milyar ve bireysel yatırımcılardan 119 milyar dolar teklif geldi.

    Halka arz rekoru

    Saudi Aramco’nun halka arzdan elde ettiği 25.59 milyar dolarlık gelir, Çinli e-ticaret devi Alibaba’nın 2014’teki halka arzdan elde ettiği 21.8 milyar doları geride bırakarak bir arzdan elde edilen en yüksek gelir olarak kayıtlara geçti.

    Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.
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