Aramco dünyanın en değerli şirketi oldu

Halka arzdan sonra 1.7 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan Aramco, Apple’ın 1.1 trilyon dolarlık piyasa değerini de geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi unvanının yeni sahibi oldu.



Şirketin 3 milyar hissesinden oluşan yüzde 1.5’lik kısmı arz edildi. Kurumsal yatırımcılardan 106 milyar ve bireysel yatırımcılardan 119 milyar dolar teklif geldi.



Halka arz rekoru



Saudi Aramco’nun halka arzdan elde ettiği 25.59 milyar dolarlık gelir, Çinli e-ticaret devi Alibaba’nın 2014’teki halka arzdan elde ettiği 21.8 milyar doları geride bırakarak bir arzdan elde edilen en yüksek gelir olarak kayıtlara geçti.