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    HaberlerEkonomi HabeleriAramco halka arz fiyatını 17 Kasım'da duyuracak
    06.11.2019 - 09:17 | | DHA

    Aramco halka arz fiyatını 17 Kasım'da duyuracak

    Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Aramco halka arz fiyatını 17 Kasım'da açıklayacak ve ertesi gün de tanıtım için roadshow toplantılarına başlayacak.

    Aramco halka arz fiyatını 17 Kasım'da duyuracak

    Al Arabiya'nın adını belirtmediği kaynaklara dayandırdığı haberine göre, hisselerinin yüzde 2.0'sini halka açacak olan Aramco hisselerinin 11 Aralık'tan itibaren Suudi Arabistan'ın Tadawul Borsası'nda işlem görmeye başlaması bekleniyor.

    Habere göre, halka arz için yatırımcılara yönelik şirketin finansal tabloları, faaliyetleri ve yönetimi hakkında kapsamlı bilgilerin yer aldığı raporun 10 Kasım'da yayımlanması planlanırken, hisse fiyatlamasının 17 Kasım'da başlaması ve 4 Aralık'ta Aramco'nun hisse başına nihai fiyatının duyurulması bekleniyor.

    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Aramco'nun yüzde 5'inin halka arzı sayesinde yaklaşık 100 milyar dolar gelir elde etme hedefini ortaya koyarken, bu hedefin tutturulması durumunda şirketin piyasa değeri 2 trilyon doları bulacak.

    Dünyadaki her 8 varil petrolün 1 varili Saudi Aramco tarafından üretilirken, şirketin geçen yıl elde ettiği 111 milyar dolarlık net kar, Google'ın ana kuruluşu olan Alphabet, Apple ve ExxonMobil'in 2018'deki toplam net karını geride bıraktı.

     

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