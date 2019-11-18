Aramco`nun piyasa değeri belirlendi

Dünyanın en büyük petrol şirketi olan Saudi Aramco'nun piyasa değeri, halka arz için belirlenen fiyat aralığı üzerinden yapılan hesaplama ile 1,6-1,7 trilyon dolar aralığında oluştu. Bu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin beklediği 2 trilyon doların altında bir fiyat.

Belirlenen piyasa değeri aralığı hedefin altında kalsa da halka arzın bu aralığın üst sınırında gerçekleşmesi halinde, Aramco halka arzı hala dünyanın büyük halka arzı olabilir.

Aramco'nun bu ilk halka arzında hisseleri ABD ve diğer piyasalardaki yatırımcılara doğrudan satılamayacak. İlk halka arza sadece Suudi Arabistan vatandaşları ve Suudi Arabistan Borsası'nda yatırım yapma hakkı olan yabancı kurumlar katılabilecek.

Aramco, Şirket'in yüzde 1,5'ini oluşturan 3 milyar hisse senedi satmayı planlıyor. Halka arz için fiyat araylığı 30-32 Suudi Arabistan Riyalı olarak belirlendi. Halka arzdan 96 milyar riyar (25,6 milyar dolar) gelir bekleniyor.