Aramco tavandan inmiyor!

Aramco, Suudi borsası Tadawul’daki ikinci işlem gününde de yüzde 10 ile günlük limit kadar yükselerek 2.06 trilyon dolarlık piyasa değerine çıktı.

Saudi Aramco’nun hisseleri Perşembe günü 38.7 riyalden açılmasının ardından kazancını azalttı. İşlem hacmi yerel saat ile 10:24’te 170 milyona yükseldi. Çarşamba gününün tamamında hacim 31.6 milyon düzeyindeydi.



Aramco, halka arzının ardından ulaştığı 2.06 trilyon dolarlık piyasa değeri ile ABD merkezli Amazon, Apple, Facebook, Alphabet and Microsoft gibi dünyanın en değerli teknoloji devlerinin değerlerini de aştı.