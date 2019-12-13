BİST110.4770,33EURO6,460,24USD5,810,43ALTIN275,900,83
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Aramco tavandan inmiyor!
    ABONE OL
    13.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Aramco tavandan inmiyor!

    Suudi Arabistan merkezli petrol şirketi Aramco, halka arzın ardından ikinci işlem gününde de tavan fiyattan işlem gördü ve Suudi Prens Muhammed bin Salman’ın da hedeflediği gibi, piyasa değeri 2 trilyon doları da aşarak, 2.06 trilyon dolara ulaştı.

    Aramco tavandan inmiyor!

    Aramco, Suudi borsası Tadawul’daki ikinci işlem gününde de yüzde 10 ile günlük limit kadar yükselerek 2.06 trilyon dolarlık piyasa değerine çıktı.
    Saudi Aramco’nun hisseleri Perşembe günü 38.7 riyalden açılmasının ardından kazancını azalttı. İşlem hacmi yerel saat ile 10:24’te 170 milyona yükseldi. Çarşamba gününün tamamında hacim 31.6 milyon düzeyindeydi.

    Aramco, halka arzının ardından ulaştığı 2.06 trilyon dolarlık piyasa değeri ile ABD merkezli Amazon, Apple, Facebook, Alphabet and Microsoft gibi dünyanın en değerli teknoloji devlerinin değerlerini de aştı.

    Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdıYalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kahramanmaraş'ta yangın! 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

    Kahramanmaraş'ta yangın! 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

    Memur, emekli, işçi, EYT'li milyonları ilgilendiriyor

    Memur, emekli, işçi, EYT'li milyonları ilgilendiriyor

    Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

    Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü

    Yunanistan'dan skandal hareket

    Yunanistan'dan skandal hareket

    Sıradaki Haber