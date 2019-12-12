Arjantin: 2020 yılında mali sıkılaştırma olmayacak

Arjantin'in yeni Ekonomi Bakanı Martin Guzman, Arjantin'in içinde bulunduğu "sanal temerrüt" durumundan kamu harcamalarında daha fazla kısıntıya giderek değil üretim odaklı politikalarla çıkması gerektiğini söyledi.

Arjantin ekonomisinin "olağanüstü kırılgan" olduğunu ifade eden Guzman, IMF ve diğer kreditörler ile yapıcı bir ilişkiyi devam ettirme ve politika yapımında dogmatik olmayan bir yaklaşım izleme sözü verdi.

Ancak Guzman, Arjantin'in IMF ile cari anlaşmasının başarısız olduğunu ve yenilenmesi gerektiğini belirtti.

Guzman, "2020 mali ayarlamanın, sıkılaştırmanın yapılabileceği bir yıl değil. Daha büyük bir bütçe daralması resesyonu derinleştirir ve problemi büyütür. Önceki hükümetin bıraktığı temerrüt problemini çözmeliyiz" diye konuştu.