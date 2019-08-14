Arjantin ‘ön seçim’ yaptı ülkede piyasalar sallandı

Endişeye kapılan yatırımcıların satışa geçmesiyle Arjantin para birimi peso dolara karşı bir ara yüzde 30 değer kaybetti, Arjantin Borsası yüzde 37 düştü

Türkiye’ye etkisi...

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, ön seçimlerde yüzde 47 oy alan muhalefetin güçlü adayı Alberto Fernandez’den yüzde 15 daha az oy aldı. Türkiye’de bayram nedeniyle piyasalar kapalı olmasına karşın, dolar kuru sığ piyasalarda 5.59 TL’ye kadar tırmandı.

Bu durum Türkiye’nin de içinde bulunduğu tüm gelişmekte olan ülke piyasalarını olumsuz etkiledi.

Merkez müdahalesi

Arjantin’de geçen cuma yaklaşık 46,50 Arjantin pezosu olarak kaydedilen dolar kuru, seçim sonuçlarının açıklanmasından bir gün sonra 60 pezonun üzerine çıktı. Arjantin Merkez Bankasının, 105 milyon dolar bozdurmasının ardından dolar kuru 51 Arjantin pezosuna geriledi.

Gün sonunda Arjantin para birimi peso, dolar karşısında yüzde 19 değer kaybederek günü kapadı.

Geçen yıl boyunca dolar karşısında yüzde 100’den fazla değer kaybeden Arjantin pezosunda, Macri’nin devlet başkanı seçildiği 2015 yılından bu yana görülen değer kaybı yaklaşık yüzde 500 olarak kaydedildi. Arjantin’de bir günde yaşanan türbülans sonrası yeni ekonomik kriz paketi bekleniyor.