Arjantin teyakkuzu

Latin Amerika’nın üçüncü büyük ekonomisi Arjantin’de hükümet kur kontrolü başlattı. Ekonomik krizinin derinleştiği ülkede, döviz rezervleri azalan merkez bankasına döviz alımını sınırlama yetkisi verildi. Arjantin’de yaşanan krizin henüz dünya piyasalarına bulaşıcı bir etkisi görülmese de konu ekonomi çevreleri tarafından yakından takip ediliyor.

Arjantin Merkez Bankası, Arjantinlilerin banka hesaplarındaki dövizi çekmelerinin önünde bir engel olmadığını ancak ayda 10 bin doların üzerinde döviz alımı ve transferine kısıtlama getirildiğini bildirdi. Bu limitin üzerindeki işlemler için merkez bankasının izni gerekecek.

Sorunlarla boğuşuyor

Ayrıca Arjantinli ihracatçılar belirli süre içinde döviz kazançlarını ülkeye getirerek peso’ya çevirmek durumunda. Son kararlar özellikle ülkeden para çıkışını durdurmaya yönelik.

Arjantin piyasalarını sarsan gelişmeler ülkedeki seçim süreciyle şiddetini artırdı. Çok uzun zamandır ekonomik sorunlarla boğuşan Arjantin’de resesyon yaşanıyor, enflasyon ise yüzde 22 civarında seyrediyor.

Arjantin’de 27 Ekim’de devlet başkanlığı seçimleri yapılacak. Seçime katılacak adayları belirlemek için 11 Ağustos’ta yapılan ön seçimde ‘piyasa dostu’ olarak tanınan şu anki Devlet Başkanı Mauricio Macri yüzde 32 oyla ikinci sırayı aldı.

Ön seçimde diğer aday Alberto Fernandez ve kendisine destek veren ülkenin eski lideri Cristina Fernandez de Kirchner yüzde 47.7 oyla birinci oldu. Kirchner, ülkeyi yönettiği dönemde uyguladığı ticaret ve kur kontrolleriyle tanınıyor.

1 milyar dolar sattı

Macri’nin tekrar seçilme şansının azaldığı ve piyasalara daha fazla müdahaleden yana bir yönetimin işbaşına geleceği beklentisiyle ön seçim sonrası Arjantin piyasalarında sarsıntı başladı.

Arjantin’in para birimi peso sürekli değer kaybederken, yıl başından bu yana değer kaybı hafta sonu itibarıyla yüzde 36’ya çıktı.

Arjantin merkez bankası, pesonun değer kaybetmesini önlemek için geçen hafta çarşamba gününden bu yana 1 milyar dolara yakın döviz sattı, ancak pesonun istikrar kazanmasını sağlayamadı.

IMF tarihinin en büyük borcunu aldı

Arjantin, bir yıl önce Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) 3 yıllık 57 milyar dolar kredi aldı ve bu kredi, IMF tarihinin en büyük kredisi olarak kayıtlara geçti.

Ön seçimin galibi Alberto Fernandez, başkan seçilirse IMF ile imzalanan 57 milyar dolarlık stand-by anlaşmasını gözden geçireceğini açıkladı. Arjantin’in aldığı önlemleri inceleyen IMF, “Yetkililerimiz önümüzdeki dönemde Arjantinli yetkililerle yakın temasta kalacak ve IMF bu zorlu zamanlarda Arjantin ile birlikte durmaya devam edecek” açıklamasını yaptı.

‘Ağlatma beni Arjantin’

İş Yatırım’ın “Benim için ağlama Arjantin” şarkısına atıfla “Ağlatma beni Arjantin” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Eylül ayına negatif haber akışıyla başlıyoruz: Arjantin rezerv kaybını engellemek için sermaye kontrolü başlattı; ABD - Çin ticaret savaşında yeni gümrük vergileri devreye girdi. Küresel risk iştahında bozulma işaretleri artıyor.

Henüz Arjantin’den yayılan bulaşıcı bir etki söz konusu değil. Ağustosta Arjantin hisseleri dolar bazında yüzde 50 çakılırken gelişmekte olan ülke borsalarındaki satış yüzde 5 düzeyinde kaldı. Arjantin’de yaşanan son gelişmeler CDS seviyesinde ve kur cephesindeki baskıyı artırabilir.”