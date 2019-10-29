Arjantin’de $’la tango sürüyor!

Arjantin Merkez Bankası (BCRA), genel seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra, yatırım amaçlı dolar alımına getirilen aylık sınırı 10 bin dolardan 200 dolara kadar indirdiğini duyurdu. BCRA’dan yapılan açıklamada, şunları kaydedildi:

“Ülkedeki mevcut belirsizlik karşısında, BCRA, rezervleri korumak amacıyla bir dizi önlem aldı. Önlemler, Aralık 2019’a kadar geçerli. Banka hesabı olan kişiler için aylık dolar satın alma 200 dolar, nakit dolar alımı ise 100 dolar olarak sınırlandırılmıştır.”

Arjantin’de önceki gün düzenlenen seçimlerde Alberto Fernandez oyların yüzde 48.1’ini alarak ülkenin yeni devlet başkanı oldu. Devlet Başkanı Mauricio Macri ise yüzde 40.4 oranında oy aldı. Fernandez’le birlikte devlet başkanı yardımcılığına ise ülkenin eski lideri Cristina Fernandez de Kirchner seçildi. Kirchner, ülkeyi yönettiği dönemde ticaret ve kur kontrolleriyle tanınıyordu.

IMF rekoru kırdı

Bu yıl ağustostaki ön seçimlerde, Mauricio Macri’nin Fernandez’den yüzde 15 daha az oy almasıyla piyasalarda çöküş başlamıştı. O süreçte piyasalara daha fazla müdahaleden yana bir yönetimin işbaşına geleceği beklentisiyle, Arjantin pezosu dolar karşısında yüzde 30 değer kaybetti ve ekonomide büyük bir gerileme görüldü. Ağustostan itibaren yaklaşık 20 milyar dolar Arjantin dışına çıkarken ülkenin döviz rezervi bugün yaklaşık 43.5 milyar dolar seviyesine indi. Arjantin, yaklaşık 1 yıl önce Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) 3 yıllık 57 milyar dolar kredi aldı ve bu rakam IMF tarihinin en büyük kredisi olarak kayıtlara geçti.