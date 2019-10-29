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    HaberlerEkonomiArjantin’de $’la tango sürüyor!
    29.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Arjantin’de $’la tango sürüyor!

    Latin Amerika’nın üçüncü büyük ekonomisi konumundaki Arjantin’de genel seçimin hemen ardından dolar alımına yeni kısıtlamalar getirildi.

    Arjantin’de $’la tango sürüyor!

    Arjantin Merkez Bankası (BCRA), genel seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra, yatırım amaçlı dolar alımına getirilen aylık sınırı 10 bin dolardan 200 dolara kadar indirdiğini duyurdu. BCRA’dan yapılan açıklamada, şunları kaydedildi:

    “Ülkedeki mevcut belirsizlik karşısında, BCRA, rezervleri korumak amacıyla bir dizi önlem aldı. Önlemler, Aralık 2019’a kadar geçerli. Banka hesabı olan kişiler için aylık dolar satın alma 200 dolar, nakit dolar alımı ise 100 dolar olarak sınırlandırılmıştır.”

    Arjantin’de önceki gün düzenlenen seçimlerde Alberto Fernandez oyların yüzde 48.1’ini alarak ülkenin yeni devlet başkanı oldu. Devlet Başkanı Mauricio Macri ise yüzde 40.4 oranında oy aldı. Fernandez’le birlikte devlet başkanı yardımcılığına ise ülkenin eski lideri Cristina Fernandez de Kirchner seçildi. Kirchner, ülkeyi yönettiği dönemde ticaret ve kur kontrolleriyle tanınıyordu.

    IMF rekoru kırdı

    Bu yıl ağustostaki ön seçimlerde, Mauricio Macri’nin Fernandez’den yüzde 15 daha az oy almasıyla piyasalarda çöküş başlamıştı. O süreçte piyasalara daha fazla müdahaleden yana bir yönetimin işbaşına geleceği beklentisiyle, Arjantin pezosu dolar karşısında yüzde 30 değer kaybetti ve ekonomide büyük bir gerileme görüldü. Ağustostan itibaren yaklaşık 20 milyar dolar Arjantin dışına çıkarken ülkenin döviz rezervi bugün yaklaşık 43.5 milyar dolar seviyesine indi. Arjantin, yaklaşık 1 yıl önce Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) 3 yıllık 57 milyar dolar kredi aldı ve bu rakam IMF tarihinin en büyük kredisi olarak kayıtlara geçti.

     

    29 Ekim kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldıCumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle sabah 06.00'dan itibaren kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi ve caddeye çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Yapılan düzenlemelere göre Vatan Caddesi'ne gelen bütün yollar ve Vatan Caddesi'nden çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Kapanan yol girişlerinde trafik polisleri önlem alırken sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Kapatılan yollar kutlamaların bitmesinin ardından tekrar trafiğe açılacak.
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