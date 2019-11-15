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    HaberlerEkonomi HaberleriArkas Lojistik’te hedef 2 katı ciro
    15.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Arkas Lojistik’te hedef 2 katı ciro

    ‘Lojistiğin Arkasındaki Güç’ sloganıyla büyümesini sürdüren Arkas Lojistik, Türkiye demiryolu lojistiğinde özel sektör sıralamasında başı çekmeyi planlarken, 2023’te cirosunu da ikiye katlamayı hedefliyor.

    Arkas Lojistik’te hedef 2 katı ciro

    2018’i yüzde 15 büyüme ve 250 milyon dolar ciro ile kapatan Arkas Lojistik, 2023’te bu rakamı 500 milyon dolara ulaştırmayı öngörüyor.

    Logitrans Transport Lojistik Fuarı’nda gelecek dönem hedeflerini anlatan Arkas Lojistik Genel Müdürü Onur Göçmez, şunları söyledi:

     “2023 yılında forwarding tarafında 200 bin TEU hacme ulaşırken, demiryolu lojistiğinde özel sektörde Türkiye’de ilk sırayı almak başlıca iki hedefimiz. Diğer yandan hizmet çeşitliliğimizi de ileri boyuta taşıyarak kapalı depolarımızla ‘Komple Lojistik’ kavramını tam olarak sunmayı amaçlıyoruz. Böylece 81 il ve ilçelerine yurtiçi dağıtım yapabilecek nakliye ağını örmüş olacağız.”

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