Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını aralık ayının ilk haftasında yapacak. Tespit Komisyonu işçi, işveren ve devlet kesimini temsil eden 5'er üyeden oluşuyor. İşçileri TÜRK-İŞ, işverenleri Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Komisyon kararları oy çokluğu ile belirleniyor.

Komisyon, yapacağı toplantıların sonucunda uzlaşacağı rakamı 2020 yılında uygulanacak asgari ücret olarak ilan edecek. 2020 yılında uygulanacak asgari ücretin hangi seviyede belirleneceği komisyon çalışmaları sonunda belli olacak. Ancak komisyonun asgari ücret belirlerken dikkate aldığı bazı ekonomik verileri değerlendirerek yapılan hesaplamalarda yeni asgari ücretin ne olacağı konusunda çeşitli tahminler yürütülebiliyor.

Yüzde 8.5 senaryosu

Asgari ücreti belirleyecek en önemli kıstaslardan biri enflasyon rakamları. Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) 2020 yılı için enflasyon hedefi yüzde 8.5 olarak belirlenmiş durumda. Tespit Komisyonu'nun bu oranı belirlemesi halinde 2020 yılında asgari ücret brüt olarak 2.776 TL, net olarak da 2.193 TL olacaktır.

Yüzde 12 senaryosu

Enflasyon hesabında dikkate alınacak ikinci kıstas Merkez Bankası'nın açıklayacağı 2019 yılı enflasyon rakamı olacak. Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda ve YEP'te 2019 için belirlenen tahmini enflasyon yüzde 12 olarak açıklanmıştı. Tespit Komisyonu'nun bu oranı dikkate alması halinde, brüt asgari ücret 2.865 TL, net asgari ücret 2.263 TL olacaktır.

Yüzde 10 senaryosu

Tespit Komisyonu, YEP'teki 2020 enflasyon hedefi yüzde 8.5'i ve 2019 enflasyon hedefi yüzde 12'yi değil de örneğin yüzde 10 oranını esas alan bir uzlaşma sağlarsa, bu durumda brüt asgari ücret 2.814, net asgari ücret 2.223 TL olacaktır.

Yüzde 15 senaryosu

Bu oranların haricinde Tespit Komisyonu asgari ücrette yüzde 15 oranının üstünde bir artışta uzlaşma sağlarsa, bu kez brüt asgari ücret 2.942 TL, net asgari ücret 2.324 TL olacaktır.

Sürpriz senaryo

Komisyon çalışmalarında, çalışanların enflasyon karşısındaki durumlarının yanı sıra sosyal haklara ilişkin düzenlemeler de yapılıyor. Bu çerçevede çalışanlara sağlanacak sosyal hakların içeriğine göre komisyon, tahmin edilen oranlardan daha yüksek ya da daha düşük oranlarda bir artışta uzlaşma sağlayabilir.