Asgari ücret belli oluyor! Asgari Ücret 2020 zam oranı saat kaçta açıklanacak?

Asgari Ücret 2020 zammı bugün açıklanıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısında 7 milyona yakın çalışanın merak ettiği Asgari ücret 2020 zam oranının açıklanması bekleniyor. Aralık ayı başında başlayan zam pazarlığında üçüncü toplantının ardından TÜİK verilerine göre asgari ücretli bir çalışanın gıda harcamasını ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 lira, orta statüdeki işlerde 2 bin 86 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde bin 940 lira 70 kuruş olarak açıklamıştı

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret zam pazarlığında 4. ve son toplantı bugün saat 14:00'de başlayacak. Toplantının ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından 2020 yılında uygulanacak olan Asgari Ücret rakamlarının açıklanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETTE İŞÇİ SENDİKALARININ KIRMIZI ÇİZGİSİ 2.578 LİRA

Bu yılki toplantılarda DİSK ve Hak-İş ile birlikte hareket eden Türk-İş, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlediği 2 bin 578 liranın altındaki rakamı müzakere etmeme kararı aldı. İşverenlere verilen asgari ücret desteğinin 2020’de 200 liraya yükseltilip devam etmesini isteyen TİSK ise yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı’nın 2020’de alınmamasını, yüzde 5 olan SGK İşveren Desteği’nin yüzde 6’ya yükseltilmesini, bunun toplu iş sözleşmeli iş yerlerinde yüzde 7 olarak uygulanmasını talep ediyor. TÜİK ise bir işçinin aylık gıda harcama tutarını ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 lira, orta statüdeki işlerde 2 bin 86 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde 1940 lira 70 kuruş olarak hesaplandı. Bu oran, yine TÜİK tarafından kasım ayı için açıklanan gıda harcamalarındaki 12 aylık ortalama artışın 15 puan altında kaldı. Türk-İş, son toplantıda da 2 bin 578 liralık rakamda ısrarcı olacak.

TİSK: DESTEK 200 LİRAYA ÇIKSIN

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu pazarlıklar süresince herhangi bir rakam telaffuz etmedi. TİSK tarafından yapılan açıklamada, "Yeni asgari ücret işsize iş sağlayacak düzeyde olmalı" denildi. Asgari ücret desteğinin 200 lira olmasını ve tüm işverenleri kapsamasını isteyen işveren tarafının diğer talepleri şöyle: "%2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı'nın 2020 için alınmaması, SGK İşveren Desteği'nin yüzde 5'ten 6'ya yükseltilmesi ve bu oranın toplu iş sözleşmeli işyerlerinde yüzde 7 olarak uygulanması."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN JESTİMİZİ YAPARIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya’dan dönerken, “İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız” demişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise “Burada jesti, rakamın inmesi-çıkmasından ziyade herkesin taleplerini karşılayacak bir orta yol şeklinde anlamak daha isabetli olur” diye konuşmuştu.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 20 LİRA

Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.