Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmalarında sona gelindi.

Toplantılarının ilkini 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında, ikincisini 10 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncüsünü 17 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) yapan komisyon, dördüncü toplantı için yine Bakanlıkta toplandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık ediyor.

Toplantıda, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının Bakan Selçuk tarafından açıklanması bekleniyor.

ÜÇ SENDİKA NE İSTİYOR?

Pazarlık öncesi Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 558 lira zam beklediklerini söyledi.

Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin devam eden görüşmelerde 3 sendikadan ortak açıklama gelmiş ve Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2 bin 578 TL'den geri atmayacaklarını duyurmuşlardı.

ERDOĞAN "JEST YAPARIZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız" ifadelerini kullanmıştı.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 20 LİRA

Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.