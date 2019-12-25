Asgari ücret 4. toplantı ne zaman yapılacak? 2020 Asgari ücret o tarihte belli olacak...

2020 yılı asgari ücret ne kadar olacak? Milyonların gözü son toplantıda. Yeni yılda asgari ücrete gelecek zam oranı merakla bekleniyor. Geçen sene yüzde 20 oranında yapılan zammın ardından bu yıl asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısı ne zaman yapılacak? Son toplantı öncesi Türk-İş, Hak-İş ve DİSK bir araya gelerek asgari ücret zammı ile ilgili beklentilerini açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASGARİ ÜCRET İÇİN NE DEDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya’da gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücret ile ilgili açıklama yapan Erdoğan 'Jestimizi yaparız. Tarafları memnun edecek bir adım atarız.' dedi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN BEKLENEN ZAM ORANI

TÜİK, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 lira olarak açıkladı.Türk-İş ise yaşam maliyeti olan 2 bin 578 liranın altında bir rakama imza atmayacaklarını söyledi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay yaşam maliyetinin üzerine yüzde 10 refah payı talep ediyor.

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

2020 yılı asgari ücret zammının belirlenmesi için 3 toplantı gerçekleşti. Son toplantıda asgari ücret tutarı ve zam oranı belli olacak. Asgari ücret 4. toplantı için tarih belli oldu. Asgari ücret son toplantısı 26 Aralık Perşembe saat 14.00'te yapılacak.

ASGARİ ÜCRET ŞU ANDA NE KADAR?



Bekar bir işçi için aylık brüt 2.558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2020 lira 90 kuruş.Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3006 lira 12 kuruş.