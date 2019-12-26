Asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş... 2020 Asgari ücret tutarı son toplantıda belli olacak!

Asgari ücret belli oluyor. 2020 yılı asgari ücret zammı için tespit komisyonu bugün son kez toplanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk görüşmesini 2 Aralık'ta, ikinci toplantıyı 10 Aralık'ta, üçüncü toplantıyı 17 Aralık'ta gerçekleştirmişti. Peki, asgari ücret nasıl belirleniyor. 2019 yılı asgari ücret ne kadar? Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET 4. SON TOPLANTI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Asgari ücret son toplantısı bugün yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yapılacak toplantı 14.00'te başlayacak. 2020 asgari ücret rakamının Bakan Selçuk tarafından açıklanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞDAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya’dan dönerken, “İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız” demişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise “Burada jesti, rakamın inmesi-çıkmasından ziyade herkesin taleplerini karşılayacak bir orta yol şeklinde anlamak daha isabetli olur” diye konuşmuştu.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret şu anda bekar bir işçi için aylık brüt 2.558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2020 lira 90 kuruş. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3006 lira 12 kuruş.