Asgari ücrette son toplantı

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin ilki 2 Aralık’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda, ikinci 10 Aralık’ta Türk-İş’te, üçüncüsü 17 Aralık’ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nda (TİSK) yapılmıştı. Bugün yapılacak son toplantıda 2020’de geçerli olacak asgari ücretin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanması bekleniyor.



Ücrette kırmızı çizgi



Bu yılki toplantılarda DİSK ve Hak-İş ile birlikte hareket eden Türk-İş, bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlediği 2 bin 578 liranın altındaki rakamı müzakere etmeme kararı aldı. İşverenlere verilen asgari ücret desteğinin 2020’de 200 liraya yükseltilip devam etmesini isteyen TİSK ise yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı’nın 2020’de alınmamasını, yüzde 5 olan SGK İşveren Desteği’nin yüzde 6’ya yükseltilmesini, bunun toplu iş sözleşmeli iş yerlerinde yüzde 7 olarak uygulanmasını talep ediyor. TÜİK ise bir işçinin aylık gıda harcama tutarını ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 lira, orta statüdeki işlerde 2 bin 86 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde 1940 lira 70 kuruş olarak hesaplandı. Bu oran, yine TÜİK tarafından kasım ayı için açıklanan gıda harcamalarındaki 12 aylık ortalama artışın 15 puan altında kaldı. Türk-İş, son toplantıda da 2 bin 578 liralık rakamda ısrarcı olacak.



‘Jestimizi yaparız’



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya’dan dönerken, “İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız” demişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise “Burada jesti, rakamın inmesi-çıkmasından ziyade herkesin taleplerini karşılayacak bir orta yol şeklinde anlamak daha isabetli olur” diye konuşmuştu.



Son söz başkanın

Asgari ücreti, işçi, işveren ve devletten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. İşveren tarafını TİSK, işçileri Türk-İş temsil ediyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımı ve oy çokluğuyla karar veriyor. Eşit oy halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılıyor. Halen bir işçi için asgari ücret, net 2 bin 20 lira 90 kuruş, asgari ücretin işverene maliyeti ise 3 bin 6 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.