Asgari ücrette tam uzlaşma seneye

‘İstihdam artmalı’



Selçuk, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) 27. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Hem işçi hem de işveren konfederasyonlarımızla konuştuğumuz zaman, biz tabii ki her daim masayı kolaylaştırıcı, çözümü artırıcı ve çözüme hem işveren hem de işçi tarafı için daha da makul seviyelere taşıyıcı bir ortamda olmayı önemsiyoruz, kamu yönetimi olarak. Asgari ücret devletin anlaştığı rakam değil aslında asgari ücret işveren ve işçinin anlaştığı, bizim de kolaylaştırıcı olarak masada bulunduğumuz bir ücret seviyesi. Dolayısıyla gelecek sene tüm umudumuz bu kilitlerin karşılıklı olarak beraber açıldığı bir ortama, geçen sene olduğu gibi gelecek sene de taşıyabilmek.”



Selçuk, 2002’de 12 milyon olan aktif sigortalı sayısının 2019 Eylül ayı itibarıyla 22 milyonun üstüne çıkardıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Kayıt dışı istihdam oranını yüzde 52’lerden yüzde 36’lara indirdik. Kadın istihdamını Avrupa’da en çok artıran ülke olduk. Genç istihdamında önemli mesafe kaydettik. Birleşmiş Milletler İnsani Gelişme Raporu’na göre de ülkemiz ilk defa ‘çok yüksek gelişmişlik seviyesine sahip ülke’ kategorisine girdi. Asgari ücrette hep bir satın alma gücünden bahsediliyor ama 2002’de 15’inci sıradayken, 2019’da satın alma gücü paritesine göre asgari ücreti 10’uncu sıraya yükselttik.”



İstihdamı artırmak amacıyla işverenlere sağlanan çeşitli teşvik ve destekler hakkında bilgi veren Selçuk, 2019’da işverenlerden beklediği desteği göremediklerini belirterek, “İnanıyorum ki 2020’de işverenlerimiz çok daha büyük bir destekle istihdamı destekleyecekler. Herkesin elini taşın altına koymasının zamanı geldi” dedi.