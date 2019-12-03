Asgari ücrette zam pazarlığı başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplantıda yaptığı konuşmada, asgari ücrete 2019’da yüzde 26 artış yaptıklarını belirterek, “İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair verdiğimiz sözü de tutmuş olduk. Reel anlamda asgari ücreti yaklaşık bir buçuk kat artırmış bulunmaktayız. 2019 itibarıyla ülkemizde uygulanan asgari ücretin Bulgaristan, Yunanistan, Polonya, Macaristan, Romanya, Portekiz gibi daha birçok Avrupa Birliği ülkesini geride bıraktığını görüyoruz” diye konuştu.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise “Her alanda devam eden fiyat artışları karşısında geçim şartları giderek ağırlaşmaktadır. Resmi enflasyon ile halkın enflasyonu arasındaki fark giderek artmaktadır. Hissedilen ve yaşanılan enflasyon daha yüksektir. Doğalgaz ve elektrik gibi dar gelirli kesimin harcamalarında ağırlığı olan hizmetlerdeki fiyat artışı dayanılmaz boyutlarda olmuştur. Türk-İş, geçtiğimiz hafta açıkladığı araştırmasında, bekar bir işçinin yaşam maliyetini aylık net 2 bin 578 lira olarak belirlemiştir. 2020 yılı için asgari ücretle çalışanlardan fedakarlık beklenmemelidir. Fedakarlığı ekonomik gücü olanlar yapmalıdır” dedi.

TİSK: Rekabeti olumsuz etkiliyor

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, “Kümülatif asgari ücret artışı 2015-2019 arasında yüzde 113 olarak gerçekleşirken, aynı dönem için TÜFE’deki toplam değişim yüzde 74. Türkiye’de asgari ücret satın alma gücü açısından, rekabet içinde olunan ülkelere göre en yüksek düzeye gelmiştir. Göreceli olarak yüksek kalan asgari ücret, işveren maliyetlerini artırarak rekabetçiliğimizi olumsuz etkilemektedir” dedi.

Koç, asgari ücret desteğinin de 2020’de 200 lira olarak ve tüm işletmeleri eşit şekilde kapsayarak devam etmesini, yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren Payı’nın 2020 yılı için alınmamasını istediklerini söyledi.