‘Asgaride 2578’in altını konuşmayız’

Türk-İş’in 23. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Burada konuşan Ergün, Türk-İş’in 1 milyonu aşkın üyesiyle Türkiye’nin en büyük işçi örgütü olduğunu belirterek 4 yılda 1.5 milyon üye sayısına ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.



Devam eden asgari ücret görüşmelerine değinen Atalay, bu yıl asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK’in de görüşlerini aldıklarını anımsattı. Bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğunu vurgulayan Atalay, “Arkadaşlarımız bu rakamın üstünde pazarlık yapacaklar. Bu rakamın altında bir şey olursa konuşmayız, bunu bize getirmenin bir anlamı yok, o masada oturmayız.” dedi.



Kıdem tazminatını geriye götürecek bir düzenlemeyi kabul etmeyeceklerinin dile getiren Atalay, şunları söyledi:



“Kıdem tazminatını almayan çalışanlar var, bu çalışanların kıdem tazminatını alması için yapılacak bir düzenlemeye her türlü desteği vermeye hazırız ama bu mevcut yapıyı bozdurmayız. Geriye doğru gidiş olursa bizim buralarda durmamızın anlamı yok. Herkes ceketini alıp gitsin.”



‘EYT başlamalı’



Atalay, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuna da değinerek, “EYT konusunda bir yerden başlamak lazım, bir şeyler yapmak lazım” dedi.





Emeğimizden vatanımızdan vazgeçmeyiz

“Türkiye’de Türk-İş var” ve “Emeğimizden de vatanımızdan da vazgeçmeyiz” sloganıyla düzenlenen Genel Kurulun Divan Başkanlığına Türk-Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak seçildi. Kamuoyu araştırmacısı Adil Gür de Türk-İş tarafından yaptırılan “Türkiye’de Yaşayan Mülteciler ve Kaçak Göçmenler Araştırması”nın sunumunu yaptı.