BİST108.8410,17EURO6,39-0,07USD5,770,37ALTIN270,97-0,71
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Asgaride 2578’in altını konuşmayız’
    ABONE OL
    06.12.2019 - 07:50 | | MİTHAT YURDAKUL Ankara

    ‘Asgaride 2578’in altını konuşmayız’

    Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğunu belirterek, yeni asgari ücret konusunda bu rakamın altındaki bir rakamı kabul etmeyeceklerini söyledi.

    ‘Asgaride 2578’in altını konuşmayız’

    Türk-İş’in 23. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Burada konuşan Ergün, Türk-İş’in 1 milyonu aşkın üyesiyle Türkiye’nin en büyük işçi örgütü olduğunu belirterek 4 yılda 1.5 milyon üye sayısına ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.

    Devam eden asgari ücret görüşmelerine değinen Atalay, bu yıl asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK’in de görüşlerini aldıklarını anımsattı. Bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğunu vurgulayan Atalay, “Arkadaşlarımız bu rakamın üstünde pazarlık yapacaklar. Bu rakamın altında bir şey olursa konuşmayız, bunu bize getirmenin bir anlamı yok, o masada oturmayız.” dedi.

    Kıdem tazminatını geriye götürecek bir düzenlemeyi kabul etmeyeceklerinin dile getiren Atalay, şunları söyledi:

    “Kıdem tazminatını almayan çalışanlar var, bu çalışanların kıdem tazminatını alması için yapılacak bir düzenlemeye her türlü desteği vermeye hazırız ama bu mevcut yapıyı bozdurmayız. Geriye doğru gidiş olursa bizim buralarda durmamızın anlamı yok. Herkes ceketini alıp gitsin.”

    ‘EYT başlamalı’

    Atalay, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuna da değinerek, “EYT konusunda bir yerden başlamak lazım, bir şeyler yapmak lazım” dedi.

    Emeğimizden vatanımızdan vazgeçmeyiz

    “Türkiye’de Türk-İş var” ve “Emeğimizden de vatanımızdan da vazgeçmeyiz” sloganıyla düzenlenen Genel Kurulun Divan Başkanlığına Türk-Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak seçildi. Kamuoyu araştırmacısı Adil Gür de Türk-İş tarafından yaptırılan “Türkiye’de Yaşayan Mülteciler ve Kaçak Göçmenler Araştırması”nın sunumunu yaptı.

    Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tamir etmeye çalıştığı lastik canlı yayında patladı!

    Tamir etmeye çalıştığı lastik canlı yayında patladı!

    Sokak ortasında cinayet!

    Sokak ortasında cinayet!

    Girne'de denize düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı!

    Girne'de denize düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı!

    Bakan Akar'dan son dakika F-35 açıklaması

    Bakan Akar'dan son dakika F-35 açıklaması

    Sıradaki Haber