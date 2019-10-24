BİST100.7440,96EURO6,400,24USD5,740,07ALTIN274,89-0,07
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiASO’dan ‘yüksek gelire yüksek vergi’ye destek
    24.10.2019 - 07:50 | | MİTHAT YURDAKUL Ankara

    ASO’dan ‘yüksek gelire yüksek vergi’ye destek

    Hükümetin, “yüksek gelire yüksek vergi” prensibi getiren yeni vergi yasası çalışmalarına iş dünyasından destek geldi.

    ASO’dan ‘yüksek gelire yüksek vergi’ye destek

    Gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya gelen Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, “Verginin tabana yayılması için yüksek geliri olandan yüksek vergi alınması normal. Bu ülkede yaşamanın bedeli var, kazanan vergisini verecek. Bu yıl performansa dayalı bir bütçe yapılıyor. Hangi kalem nereye kullanılıyor görülebilecek. Kamuoyu ile paylaşılması gerekecek” dedi.

    Yerli notçu geliyor

    2019’un zor bir yıl olduğunu belirten Özdebir, kurlardaki düzeltme ile ithalatın azaldığını dile getiren Özdebir, böylece bazı işlerin yeniden yapılabilir hale geldiğini ifade ederek, “Hak etmediğimiz büyüme ve lüksün bedelini ödedik” dedi.

    Bankaların yapılandırma çalışmalarında yapıcı davranacağına inandığını belirten Özdebir, “Verimliliği, karlılığı olan, kur şoku nedeniyle iş yapamaz hale gelen firmalar bu ülkelerin değeridir” diye konuştu. Özdebir, milli derecelendirme kuruluşuna ilişkin çalışmalara dikkat çekerek, “Kısa sürede yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Firmaların bankalarla ilişkilerine bakarak derecelendirme yapılacak. Gerçek reyting ortaya çıkacak. Bankalar da bu firmaları fonlayabilecek” dedi.

    Rus bombardıman uçakları 13 saatte Güney Afrika'ya ulaştıRusya’ya ait bombardıman uçakları 11 bin kilometre mesafe kat ederek 13 saatte Güney Afrika’ya ulaştı.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Laf atma cinayetinde yeni gelişme!

    Laf atma cinayetinde yeni gelişme!

    'Telefonlarıma cevap vermiyordu' deyip öldürdü!

    'Telefonlarıma cevap vermiyordu' deyip öldürdü!

    Çanakkale’de 41 düzensiz göçmen yakalandı

    Çanakkale’de 41 düzensiz göçmen yakalandı

    TV programlarında aranıyordu, fuhuş operasyonunda yakalandı!

    TV programlarında aranıyordu, fuhuş operasyonunda yakalandı!

    Sıradaki Haber