ASO’dan ‘yüksek gelire yüksek vergi’ye destek

Gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya gelen Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, “Verginin tabana yayılması için yüksek geliri olandan yüksek vergi alınması normal. Bu ülkede yaşamanın bedeli var, kazanan vergisini verecek. Bu yıl performansa dayalı bir bütçe yapılıyor. Hangi kalem nereye kullanılıyor görülebilecek. Kamuoyu ile paylaşılması gerekecek” dedi.



Yerli notçu geliyor



2019’un zor bir yıl olduğunu belirten Özdebir, kurlardaki düzeltme ile ithalatın azaldığını dile getiren Özdebir, böylece bazı işlerin yeniden yapılabilir hale geldiğini ifade ederek, “Hak etmediğimiz büyüme ve lüksün bedelini ödedik” dedi.



Bankaların yapılandırma çalışmalarında yapıcı davranacağına inandığını belirten Özdebir, “Verimliliği, karlılığı olan, kur şoku nedeniyle iş yapamaz hale gelen firmalar bu ülkelerin değeridir” diye konuştu. Özdebir, milli derecelendirme kuruluşuna ilişkin çalışmalara dikkat çekerek, “Kısa sürede yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Firmaların bankalarla ilişkilerine bakarak derecelendirme yapılacak. Gerçek reyting ortaya çıkacak. Bankalar da bu firmaları fonlayabilecek” dedi.