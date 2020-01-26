Asya borsalarında ‘virüs’ kaygısı

Çin borsasında 7 iş gününde düşüş yüzde 5’i aştı. Şimdi gözler Çin’in Wuhan kentine çevrilmiş durumda. Şehir karantina altına alındı. Asya piyasalarında yeni yıl tatili öncesinde endişeler ise zirve yaptı. Shanghai Composite endeksi, Hang Seng endeksi, Rusya RTS Endeksi haftanın hızlı değer kaybeden endeksleri oldu. Bunlara rağmen BIST 100 Endeksi ise haftayı yüzde 0,55 oranındaki değer artışı ile 122.142 seviyesinden tamamladı. Borsa İstanbul’da yabancı payında yaşanan sert gerilemeye rağmen fonlardaki hisse senedi oranlarında artış eğiliminin devam etmesi BIST 100 Endeksi’nin haftayı pozitif tamamlamasını sağladı.

Virüsle ilgili gelişmeler risk iştahını baskılayabilir. Bu da diğer borsaları olduğu gibi Borsa İstanbul’u da etkileyebilir. Ancak güçlü yerli kurumsal yatırımcı tabanı yaşanabilecek olası dalgalanmaların önüne geçebilir. Türkiye’nin kredi risk primi 241 seviyesine gerilemiş durumda. Böyle bir ortamda TL varlıklara ilgi güçlenerek devam edebilir.

Altın öne çıktı

Herhangi bir risk görüldüğü anda güvenli sığınak olarak görülen altın, Çin’deki virüs nedeni ile yatırımcıların sığınağı oldu. Altının Onsu 1.571 dolara yükseldi. Altının ons fiyatındaki yükseliş endişelerin artması halinde devam edebilir.