BİST103.0720,61EURO6,320,78USD 5,690,60ALTIN272,25-0,21
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiAta tohumları 2020’de ücretsiz dağıtılacak
    14.09.2019 - 07:50 | | AYKUT YILMAZ Ankara

    Ata tohumları 2020’de ücretsiz dağıtılacak

    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Ankara’da medya temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda ata tohumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    Ata tohumları 2020’de ücretsiz dağıtılacak

    Türkiye’nin dört bir yanından ata tohumu ve maya topladığını anlatan Saraçoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla 2020 yılında isteyen tüm vatandaşlara ücretsiz olarak ata tohumu verileceğini söyledi. Saraçoğlu, ata tohumunu alan kişilerin bunları çoğaltmakla yükümlü olduklarını anlattı.

     

    Barınaklarını su basan aslanlar sokağa indiHindistan'da 7 kişilik aslan ailesi, aşırı yağışlar sonrası barınaklarını su basınca, barınaktan kaçtı. Sokaklara inen aslanların görüntüsü amatör kameralara yansıdı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

    Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

    12 yıl sonra iptal kararı

    12 yıl sonra iptal kararı

    Green Day’den yeni albüm

    Green Day’den yeni albüm

    Boğaziçi Film Festivali’nin Ulusal Jüri Başkanı Coşkun

    Boğaziçi Film Festivali’nin Ulusal Jüri Başkanı Coşkun

    Sıradaki Haber