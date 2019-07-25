BİST103.426-0,03EURO6,35-0,17USD5,68-0,50ALTIN259,67-0,77
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiAtak, Hürkuş ve Anka, Malezya Başbakanı için uçtu
    25.07.2019 - 13:28| AA

    Atak, Hürkuş ve Anka, Malezya Başbakanı için uçtu

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret eden Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Türk savunma sanayisi ürünleri hakkında bilgi aldı, Atak, Hürkuş ve Anka'nın uçuş gösterisini izledi.

    Atak, Hürkuş ve Anka, Malezya Başbakanı için uçtu
    Atak, Hürkuş ve Anka, Malezya Başbakanı için uçtu
    Atak, Hürkuş ve Anka, Malezya Başbakanı için uçtu
    Atak, Hürkuş ve Anka, Malezya Başbakanı için uçtu
    Haberin Tüm Fotoğrafları

     

    TUSAŞ, Türkiye ziyareti kapsamında çeşitli temaslarda bulunan Malezya Başbakanı Mahathir'i ağırladı. Mahathir'e ziyaretinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil eşlik etti.

    Türk savunma sanayisi şirketleri ile bir araya gelen Muhammed'e, Malezya ile Türk savunma sanayisi şirketleri arasında olası iş birliklerini kapsayan bir sunum gerçekleştirildi.

    Türk savunma sanayisi hakkında bilgi alan Muhammed, daha sonra TUSAŞ tesislerini gezdi.

    Muhammed, ziyaretin son bölümünde Atak helikopteri, Hürkuş temel eğitim uçağı ve Anka insansız hava aracının uçuş gösterisini izledi.

    Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ziyaret sonrasında duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Malezya ve Türkiye'nin iş birliği yapabileceği birçok alan bulunduğunu vurgulayarak, "Savunma sanayisinde olduğu gibi diğer endüstrilerde de önümüzde büyük fırsatlar duruyor. İnşallah bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla yapacakları görüşmelerde bu konuları ele alacağız. Güzel bir sunum yaptık. Kendilerinin memnun olması bizi de memnun etti." dedi.

    İsmail Demir de savunma sanayisi alanında imzalanan mutabakat metinlerine işaret ederek, daha somut adımlar atmayı umdukları söyledi. Demir, iki ülke arasındaki iş birliğini daha da geliştireceklerine, çok daha olumlu adımlar atacaklarına olan inancını dile getirdi.

     

    Talep yağıyor! Sadece 6 ay...Tokat'ta taze sebze ve kuzu etinden yapılan yaklaşık 3 asırlık lezzet Tokat kebabı, yoğun ilgi görüyor. İşletmeler yörede yetişen sebzeleri kullanıldığı için kebap, sadece Mayıs ve Ekim ayları arasında yenilebiliyor.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed'i karşıladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Muhammed'i karşıladı

    Herkesi böyle kandırdı! Çadıra giren bin pişman...

    Herkesi böyle kandırdı! Çadıra giren bin pişman...

    ÖABT için pazar günü açık tutulacak Nüfus Müdürlükleri

    ÖABT için pazar günü açık tutulacak Nüfus Müdürlükleri

    Son dakika... Türkiye noktayı koydu! Gecikmeye tahammülümüz yok...

    Son dakika... Türkiye noktayı koydu! Gecikmeye tahammülümüz yok...

    Sıradaki Haber