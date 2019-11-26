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    HaberlerEkonomi HaberleriAtlas Global Havayolları tarifeli uçuşlarını 21 Aralık'a kadar durdurdu
    26.11.2019 - 22:19 | | AA

    Atlas Global Havayolları tarifeli uçuşlarını 21 Aralık'a kadar durdurdu

    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Atlas Global Havayolları'nın tarifeli uçuşlarını 21 Aralık kadar durdurduğunu bildirdi.

    Atlas Global Havayolları tarifeli uçuşlarını 21 Aralık'a kadar durdurdu

    Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Atlas Global Havayolları tarifeli uçuşlarını 21 Aralık 2019 tarihine kadar durdurmuştur. Yolcuların mağduriyetine ilişkin hususları 15 Aralık itibarı ile tespit ederek telafi edeceğini ifade etmiştir. Genel Müdürlüğümüz yolcu haklarına ait hususların takipçisi olacaktır." ifadelerine yer verildi.

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