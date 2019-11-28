Atlas’ta uçuşlara ara ‘Sivil Havacılık’ takipte

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Atlas Global Havayolları tarifeli uçuşlarını 21 Aralık 2019 tarihine kadar durdurmuştur. Yolcuların mağduriyetine ilişkin hususları 15 Aralık itibarı ile tespit ederek telafi edeceğini ifade etmiştir. Genel Müdürlüğümüz yolcu haklarına ait hususların takipçisi olacaktır” denildi.

İade hakkı

Atlas Global de nakit akışındaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla tüm uçuşlara 26 Kasım itibariyle 21 Aralık tarihine kadar ara verdiklerini, bütün satış kanallarından bilet satış işlemlerinin 16 Aralık’a kadar kapalı tutulacağını açıkladı. Açıklamada, “Yolcularımızın iade ve değişiklik talepleri ile ilgili uygulanacak işlemler 16 Aralık 2019 tarihinde web sitemiz üzerinden duyurulacak” diye belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da, “Atlas Global Havayolları’nın belirttiği süre içerisinde bilet alan yolcuların mağduriyetlerini giderip gidermediği, Bakanlığımızca yakından takip edilecektir” açıklamasını yaptı.









Dayanışma mesajı



Atlas Global’in tarifeli uçuşlarını 21 Aralık’a kadar durdurmasını değerlendiren Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Başkanı Mehmet Nane, bilet alanların bilet aldıkları nokta ile iletişime geçmeleri gerektiğini söyledi.



Nane şu değerlendirmeyi yaptı: “Biz sektör olarak bugünleri bir dayanışma günü olarak görüyoruz. Sektör oyuncuları olarak da ülkemizin turizm hamlesine destek vermek ve bu hamlede geri kalmamak için bize düşen her türlü dayanışma görevini yapmaya hazır olduğumuzu biz bizzat ilgili firmaya da ilettik. Hiçbir zaman misafirlerimizin yolda kalmasını istemeyiz.”

1 Haziran 2001 yılında kurulan Atlas Global’in filosunda 25 uçak bulunuyor. İlk uçuşunu Atlasjet adıyla gerçekleştirmişti. O dönemde filosunda sadece iki uçak vardı. Zamanla hizmetlerinin, filosunun ve rotalarının artması üzerine ismi değiştirildi ve Atlas Global oldu. Uçuş noktaları ve uçak sayısını artırdı. Şirket geçen yıl iç hatlarda yüzde 1.5, dış hatlarda da yüzde 4.8 pazar payı elde etmişti.