14.10.2019 - 07:50 |
Atlas’tan yeni ürün
Atlas Copco Kompresör, sürdürülebilir sanayi verimliliğini destekliyor. ZS vidalı Blower serisi kompresörleri ile çimento üretiminde yüzde 35’e varan enerji verimliliği sağladığını duyurdu.
Firma, bir üretim tesisinin harcama kalemleri arasında yüzde 40 ile en büyük payı alan elektrik maliyetlerini düşüren teknolojisi ile çimento üretiminde kayıpların önüne geçiyor. Blower serisi, sonsuz vida sisteminden oluşan bir sıkıştırma ünitesine sahip.
TSK, Münbiç sınırına takviye güç gönderiyorTürk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda Tel Abyad ve Resulayn’da kontrolün sağlanmasının ardından, bordo bereliler ve komandolar Münbiç’e takviye güç olarak ilerlemeye başladı. Gece saatlerinden itibaren hazırlıklara başlayan TSK birlikleri, Cerablus’un meskun mahallinden ileriye doğru harekete geçti. Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirleri de TSK birliklerinin bu sabah itibariyle Münbiç'e doğru intikaline katıldı, gelişmeleri anbean takip etti.