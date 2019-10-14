Atlas’tan yeni ürün

Firma, bir üretim tesisinin harcama kalemleri arasında yüzde 40 ile en büyük payı alan elektrik maliyetlerini düşüren teknolojisi ile çimento üretiminde kayıpların önüne geçiyor. Blower serisi, sonsuz vida sisteminden oluşan bir sıkıştırma ünitesine sahip.