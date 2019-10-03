Avis Türkiye, 4. kez 110 ülkeyi solladı

Ödüller verilirken lisansiyelerin bulunduğu ülkenin ekonomik şartlarına rağmen finansal alanda gösterdikleri büyüme performansı, müşteri hizmetlerinde sundukları mükemmeliyetçi yaklaşım ve markanın açılımları ile uyum sağlayan öncü hizmet uygulama kriterleri değerlendiriliyor. Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici, ödül töreninde şunları söyledi:



‘Fark yaratıyoruz’



“İnovatif ve fark yaratan yaklaşımlarımız ile EMEA Bölgesi ülkeleri arasında bu yıl da öne çıkarak başarımızı ödül ile taçlandırdık. 9 ülkede araç kiralama operasyonlarını yönetiyoruz ve grubun en büyük lisansiyesiyiz.”



Avis Budget Group Global Lisansiyeler Başkan Yardımcısı Hans Mueller, “45 yıldır süregelen iş birliğimiz, başarı dolu çalışmalar ile bizim için çok büyük öneme sahip” dedi.