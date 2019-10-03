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    HaberlerEkonomiAvis Türkiye, 4. kez 110 ülkeyi solladı
    03.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Avis Türkiye, 4. kez 110 ülkeyi solladı

    Otokoç Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren araç kiralama markası Avis, Avis Budget Group tarafından düzenlenen Uluslararası Lisansiye Ödülleri kapsamında Avrupa, Ortadoğu, Afrika, Asya ve Pasifik Asya ülkelerini kapsayan EMEA Bölgesi ‘Yılın Lisansiyesi’ ödülünün sahibi oldu. Bölgede yer alan 110 ülke arasından seçilen şirket, toplamda dördüncü kez bu ödülü aldı.

    Avis Türkiye, 4. kez 110 ülkeyi solladı

    Ödüller verilirken lisansiyelerin bulunduğu ülkenin ekonomik şartlarına rağmen finansal alanda gösterdikleri büyüme performansı, müşteri hizmetlerinde sundukları mükemmeliyetçi yaklaşım ve markanın açılımları ile uyum sağlayan öncü hizmet uygulama kriterleri değerlendiriliyor. Otokoç Otomotiv Genel Müdürü İnan Ekici, ödül töreninde şunları söyledi:

    ‘Fark yaratıyoruz’

    “İnovatif ve fark yaratan yaklaşımlarımız ile EMEA Bölgesi ülkeleri arasında bu yıl da öne çıkarak başarımızı ödül ile taçlandırdık. 9 ülkede araç kiralama operasyonlarını yönetiyoruz ve grubun en büyük lisansiyesiyiz.”

    Avis Budget Group Global Lisansiyeler Başkan Yardımcısı Hans Mueller, “45 yıldır süregelen iş birliğimiz, başarı dolu çalışmalar ile bizim için çok büyük öneme sahip” dedi.

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