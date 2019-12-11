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    11.12.2019 - 20:38 | | AA

    Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

    Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

    Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

     

    Avrupa borsaları ABD Merkez Bankası Fed'in politika faiz kararına ilişkin beklentilerle günü yükselişle tamamladı.

    Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,22 yükselerek, 406,22 puandan kapandı.

    Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 artarak 5.860,88 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,14 değer kazanarak, 23.155,64 puana yükseldi.

    Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,58 yükselişle 13.146,74 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03’lük artışla 7.216,25 seviyesinden kapandı.

    Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.29 itibarıyla yüzde 0,01'lik yükselişle 1,1092 seviyelerinde işlem gördü.

    ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.
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