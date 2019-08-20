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    HaberlerEkonomiAvrupa borsalarında 'İtalya' etkisi
    20.08.2019 - 21:58| AA

    Avrupa borsalarında 'İtalya' etkisi

    Avrupa borsaları, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin  istifa edeceğini açıklamasının ardından siyasi istikrarsızlık endişesiyle günü  düşüşle tamamladı.

    Avrupa borsalarında 'İtalya' etkisi

    Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,68 azalarak günü  371,30 puandan kapattı.

    Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,50 azalarak 5.344,64 puana, İtalya'da  FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 1,11 düşerek 20.485,43 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,90 azalarak 7.125,00 puana  gerilerken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,55 azalarak 11.651,18 puandan  kapandı.

    Şirket hisselerinde Danimarka merkezli mücevher şirketi Pandora'nın  hisseleri bu yılki kar hedefini teyit etmesinden sonra yüzde 10'dan fazla değer  kazanırken, Belçika'nın telekomünikasyon şirketi Proximus'un hisseleri Goldman  Sachs'ın "sat" tavsiyesinden sonra yüzde 2 değer kaybetti.

    İtalya Başbakanı Conte, bugün Senato Genel Kuruluna hitabında,  görevinden istifa edeceğini açıklamıştı.

    Analistler, merkez bankalarının ekonomiyi destekleyecek adım ve  açıklamalarının devam etmesinin yatırımcıları hisse senetlerine yönelttiğini  belirtiyor.

    Yarın açıklanacak Fed'in temmuz ayına ilişkin faiz toplantısının  tutanakları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü Jackson Hole sempozyumunda  yapacağı konuşmanın, yatırımcılarca yakından takip edilmesi bekleniyor.

    Uzmanlar, söz konusu tutanaklarda yer alan bilgiler ve Powell'in  açıklamaları doğrultusunda Fed'in faiz indirimine ilişkin geleceğe yönelik  değerlendirmeler yapılacağını söylüyor.

    Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.35 itibarıyla yüzde 0,17'lik artışla  1,1096 seviyelerinde işlem gördü.

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