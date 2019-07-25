Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi

Yönetim Konseyi bugün gerçekleştirdiği toplantıda refinansman operasyonları faiz oranını, marjinal kredi kolaylığı faiz oranını ve mevduat faiz oranını sırasıyla yüzde 0,00, yüzde 0,25 ve yüzde -0,40 olarak korudu.

Konsey, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranlarının en azından 2020 ilk yarısı boyunca cari seviyelerde veya daha düşük kalmaya devam etmesini beklediğini tekrarlarken, enflasyonun orta vadede hedeflenen seviyeye sürdürülebilir şekilde yaklaşmayı devam ettirmesinin sağlanması için faizlerin gerektiği sürece cari seviyelerde veya daha düşük kalacağını vurguladı.

ECB'nin toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Yönetim Konseyi ayrıca, enflasyon oranlarının hedefin ısrarcı şekilde altında olduğu ortamda, para politikasının oldukça genişlemeci, destekleyici duruşunun uzun bir süre devam ettirilmesi ihtiyacının altını çizdi. Dolayısıyla, eğer orta vadada enflasyon görünümü hedefinin gerisine düşmeye devam eder ise Yönetiml Konseyi taahhütlerine paralel şekilde harekete geçmeye kararlı. Konsey, enflasyonun hedefine sürdürülebilir şekilde ilerlemesini sağlamak için tüm enstrümanlarını uygun şekilde ayarlamaya hazır" ifadelerine yer verildi.

ECB Başkanı Mario Draghi, Yönetim Konseyi kararlarına ilişkin olarak saat 15.30'da basın toplantısı düzenleyecek.