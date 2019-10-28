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    HaberlerEkonomiAvrupa`nın en büyük bankasının karında büyük düşüş
    28.10.2019 - 07:31 |

    Avrupa`nın en büyük bankasının karında büyük düşüş

    Avrupa`nın en büyük bankası HSBC`nin karı yüzde 18 azaldı.

    Avrupa`nın en büyük bankasının karında büyük düşüş

    HSBC'nin vergi önceki karı üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azalarak beklentilerin altında kaldı.

    HSBC'nin eylülde sona eren 3 ayda vergi öncesi karı 5,9 milyar dolardan 4,8 milyar dolara düştü. Düzeltilmiş vergi öncesi karı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 5,35 milyar dolar oldu. Analistler ise vergi öncesi karı yüzde 11 düşüşle 5,3 milyar dolar olmasını bekliyorlardı.

    Üçüncü çeyrekte HSBC'nin gelirleri de yüzde 3 düşüşle 13,36 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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