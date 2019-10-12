Avrupa teknolojisinde adını ‘ilk 10’a yazdırdı

Bu gelişme sonrası konuşan NGN Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edil, “Farklı hizmet alternatifleri sunan bir şirketiz. Şirketlerin altyapılarının belirli bölümleri için seçilmiş BT yönetiminden, tamamen dış kaynaklı bilişim destek hizmetlerimize; aynı zamanda geleneksel yapılı BT desteğine kadar, şirketlerin her ihtiyacını karşılayacak hizmetleri sağlıyoruz. ‘Kurumlardaki açıkları kapatan’ Yönetilen Hizmetleri ve BT ekibi ile, mesai saatleri dışında da şirketlerin ihtiyaç duyduğu en yakın takipçisi ve yardımcısı konumundayız” açıklamasını yaptı.

Sinem Edil ayrıca “Bankacılık ve finans, üretim, kamu, perakende ve telekomünikasyon gibi farklı sektörlerde lider kurumsal firmaların yeni nesil güvenilir teknoloji ortağıyız” dedi.

‘Rekabette’ fark yarattı

Şirketin listeye girmesinde, şirketin etkileyici yönetilen hizmetler portföyünün yanında, “Türkiye’nin Dijital Kalesi” Tier III tasarım ve tesis sertifikası sahibi Star of Bosphorus Veri Merkezi’nden hizmet veriyor olması gibi onu rakiplerinden farklı kılan özellikler de etkili oldu.

NGN; anahtar teslim sistem entegrasyonu prensibiyle, geleneksel bilgi teknolojileri çözüm ve hizmetlerinin yanı sıra Nesnelerin Interneti, Büyük Veri & Analitik, Bulut, Sanal Gerçeklik-Artırılmış Gerçeklik, Blockchain gibi birçok yenilikçi alanda da çözüm sağlıyor.