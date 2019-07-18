Avrupalı turist ‘lükse’ geliyor

Turizmde Avrupa’dan daha hızlı büyüyen Türkiye, yerli ve yabancı milyonlarca turiste pek çok farklı segmentte turizm olanağı sunuyor.

Tüm bu çeşitlilik, aynı şekilde konaklama tesislerine de yansıyor. Yerli ve yabancı dünya çapındaki markaların Türkiye’deki gözde turizm destinasyonlarına yaptığı yatırımlar, harcama kapasitesi yüksek, nitelikli turisti bu bölgelere çekiyor. Bu durum Türkiye’nin artan turist sayısıyla birlikte, turizm gelirini de artırma hedefine destek oluyor.

Lüks segment oteller, özellikle Avrupalı turist için önemli bir çekim merkezi. Türkiye’nin dünya çapındaki destinasyonlarından Bodrum ve Antalya’daki lüks segment tesislerle, yaz turizmi kapsamında ağırladıkları yabancı turistlerin ülkelerini inceledik.

Lüks tesisleri tercih eden turistler nitelikli hizmet dışında sunulan aktivite, restoran seçenekleri, sosyal - kültürel faaliyetler, sanat - spor etkinliklerini göz önüne alarak seçim yapıyor.

Bu kapsamda otellerin misafirleri arasında Avrupalı turistlerin ağırlığı göze çarpıyor. Antalya bölgesinde yine Rus turistler birinciliği elden bırakmıyor. Yerli turistin de yoğun ilgisini çeken oteller, onlarca farklı milletten turist ağırlıyor.

İngilizler birinci

Marriott International’ın The Luxury Collection bünyesinde yer alan Bodrum’daki ilk resort oteli Caresse Bodrum’un misafirlerinin yüzde 75’i yabancı, yüzde 25’i ise Türk. Genel Müdür Kemal Sırtıkırmızı, otelin Avrupa ve Amerika’nın yanı sıra Rusya ve Ortadoğu ülkelerinden müşteri ağırladığını söyledi.

Dünyanın önde gelen spa otellerinden Six Senses Kaplankaya, en çok İngiliz turist ağırlıyor. Ardından yerli misafirlerin kalmayı tercih ettiği tesise sırasıyla Kazak, Fransız, Alman, Rus turistler geliyor. Tesis, İsviçre, Kuveyt, Brezilya ve Katar’dan da pek çok turisti ağırlıyor.

Çok farklı milletlerden turisti ağırlayan Rixos Premium Bodrum ise Türk, Alman, Rus ve İngilizlerin büyük ilgisine sahne oluyor. Otele gelen Ukraynalı ve Azeri turistlerin oranı da artmaya devam ediyor.

Swissotel Turgutreis Hotel and Residences Beach’te ağırlanan turistin yüzde 50’si yerli. Yüzde 35 - 40’ını ise Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar gibi Ortadoğu pazarından turistler dolduruyor. Tesisi, yüzde 10 oranında Avrupa ve Çin bölgesinden turist ziyaret ederken, yüzde 1’i ise Amerika’dan geliyor.

Antalya’da Ruslar önde

Antalya bölgesi, her gelir grubundan yabancı turistin odağında olmaya devam ediyor. Her geçen gün kendi turist rekoruna bir yenisini daha ekleyen Antalya’da Rus turistin hissedilir ağırlığı da sürüyor.

Rixos Premium Belek’e gelen yabancı turistin çoğunu Ruslar oluşturuyor. Otel, Türk ve İngiliz turistlerin de uğrak noktası. Almanya ve Romanya’dan da yüksek talep alan otel, Hint düğünlerinin de bölgedeki merkezlerinden.

Özellikle çocuklu turistlerin tercihinde öne çıkan Ela Quality Belek, Rus ve Ukraynalı turistlerden talep görüyor. Otele Almanya, İngiltere, Romanya, Polonya, Avusturya gibi pek çok ülkeden müşteri geliyor.