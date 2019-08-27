‘Avrupalı Türklerin’ turizm harcaması Almanları geçti

Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı’nın (TAVAK) “Avrupalı Türklerin Türk Turizmindeki Önemi” başlıklı araştırmasına göre, geçen yıl 2.8 milyon Avrupalı Türk tatilini Türkiye’de geçirdi. Bunun 1.9 milyonu Almanya’da yaşayan Türklerden oluştu. Tatil için Türkiye’yi tercih eden Avrupalı Türkler geçen yıl yaklaşık 3.3 milyar euro bıraktı.

4 hafta kalıyorlar

Araştırmaya göre, Avrupalı Türklerin yaklaşık yüzde 47’si tatilini Türkiye’de geçiriyor ve Türkiye’de ortalama 24 gün kalıyorlar. Artık yalnızca ailelerini ziyaret etmek için değil, aynı zamanda İstanbul, Antalya, Bodrum, Çeşme, Alaçatı, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz’de tatillerini geçirmek için geliyorlar.

Türkiye’ye gelen ve ortalama kalış süreleri 16 gün olan Almanların kişi başı toplam harcamaları 2018’de ortalama 590 euro iken Avrupalı Türklerin kişi başı ortalaması yaklaşık 1175 euro oldu. Böylece, Avrupa’dan gelen Türkler Alman turistlerin neredeyse iki katı harcama yapmış oldu. 1175 euro’nun 460 euro’su konaklama için harcandı.

5.7 milyon kişi

28 üye ülkeden toplam 510 milyon nüfuslu AB sınırları içerisinde 5.7 milyonun üzerinde Avrupalı Türk yaşıyor. Bunların 2.4 milyonu Türk vatandaşlığı taşıyor. AB’de en fazla Türk nüfusuna sahip ülkeler ise 3 milyon 90 binle Almanya, 478 bin 330’la Hollanda ve 434 bin 540’la da Fransa olarak belirlendi.

İngiliz turist ‘bedavacı’ çıktı

Güney Ege’deki otellerde konaklayan bazı İngiliz turistlerin asılsız iddialarla otellere 7 milyon liralık tazminat talebiyle dava açtıkları ifade ediliyor. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, bu davaları önlemek için bir departman kurduklarını, bu departmanın iddialara karşı kanıt toplayarak otelleri savunduğunu söyledi.

Bülbüloğlu, “Konaklama tesisinde tatilini yapan İngiliz, ‘midem bozuldu, yemeği beğenmedim, gıda zehirlenmesi yaşadım ve otelde sorunlar nedeniyle psikolojim bozuldu’ diyerek ülkesindeki mahkemelere tazminat başvurusu yapıyor. İngiltere Tüketici Hakları Mahkemeleri’ne artık Türk turizmciler de katılıp, video ve fotoğraf gibi belgelerle bu iddiaları çürütüyor” dedi.