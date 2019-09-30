Avrupa’nın ‘fintech’ine çözüm var

Teknoloji şirketi Commencis ile fintech firması finleap, Avrupa’daki şirketlere fintech çözümleri üretmek için Berlin merkezli ‘finbyte’ kurdu. Yeni ortak girişim finbyte’ın, Avrupa’daki şirketler için teknoloji üretmesi hedefleniyor. Commencis Yönetim Kurulu Başkanı Fatih İşbecer, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Amerika ve İngiltere’deki başarılarımız sonrası finbyte’in kısa sürede, başta Almanya olmak üzere Batı Avrupa’da teknoloji üreten önemli bir merkez haline geleceğini düşünüyorum. Aynı zamanda finbyte ile İstanbul ve Berlin arasında bir teknolojisi köprüsü kurarak, Türkiye’nin teknoloji ihracatına katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

Dijital dönüşüm

finbyte CEO’su Anıl Can Baykal ise “finbyte’ın kurulmasıyla beraber dijital dönüşüm çağında Avrupa’daki şirketleri başarıya taşıyacağımıza inanıyorum” dedi.

finleap’in Kurucusu ve CEO’su Ramin Niroumand da, finbyte’in Avrupa’da kısa sürede önemli bir teknoloji şirketi haline geleceğini dile getirdi.