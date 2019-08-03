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    HaberlerEkonomiAvrupa’nın forma cenneti Türkiye
    03.08.2019 - 07:50| CAN ÇIRNAK - İSTANBUL

    Avrupa’nın forma cenneti Türkiye

    Yeni sezon formalarının satışa sunulmasıyla forma fiyatları da tartışılmaya başlandı. Üç büyüklerin formaları 250 TL’den satışa sunulurken, Türkiye’deki forma fiyatları Avrupa’nın diğer ülkelerine kıyasla oldukça düşük

    Avrupa’nın forma cenneti Türkiye

    Futbol sezonunun başlamasına kısa bir zaman kala tüm dünyada kulüplerin yeni formalarını tanıtmasıyla, forma fiyatları yine gündeme geldi. Üç büyük İstanbul kulübünün forma satış fiyatları bu sene 250 TL olarak belirlendi. Bu fiyat ülke şartlarına göre yüksek gözükse de aslında Türkiye resmi lisanslı formaların Avrupa’da en ucuza satıldığı ülke konumunda. Özellikle Fenerbahçe’nin bu yıl da Adidas’la devam etme kararı aldığı dönemde ortaya atılan iddialardan biri, üretici firmaların Türkiye’de forma satış fiyatlarının düşüklüğünden şikayetçi olduğu ve bu nedenle anlaşmalarda istekli olmadığı yönünde.

    En pahalı İsviçre

    UEFA’nın ‘Avrupa Kulüp Futbolu Manzarası’ raporu da, Türkiye’de forma fiyatlarının Avrupa’nın diğer ülkelerine kıyasla oldukça düşük olduğunu ortaya koyuyor. 2016 mali yılına dayandırılan verilerin kullanıldığı raporda, Türkiye Süper Lig’inde takımların ortalama forma fiyatı 51 Euro olarak tespit edilmiş. Bu fiyatlamayla dahi Türkiye, Ukrayna’nın ardından Avrupa’da en ucuz formanın satıldığı ülke. Ancak verilerin alındığı yıldan sonra Türkiye’de kurlarda yaşanan ciddi değişiklik ve bu durumun satış fiyatlarına sınırlı oranda yansıtılması nedeniyle bu rakam çok daha aşağılara inmiş durumda. Üç büyüklerin formaları dahi 40 Euro (250 TL) bandına inmiş durumda ki; diğer takımların ortalamaya eklenmesiyle bu fiyat daha da düşüyor. Bu durumda Türkiye Ukrayna’yı da açık ara geride bırakarak en ucuz formaların satıldığı ülke oluyor.

    Avrupa’da en pahalı formaların satıldığı ülke ise İsviçre. İsviçre’de formalar ortalama 87 Euro’ya (540 TL) satılyor. 117 Euro’dan (725 TL) satılan en pahalı forma ise Young Boys takımına ait. Forma fiyatları listesinde İsviçre’yi Almanya ve İtalya takip ederken, İngiltere ikinci ligi dahi sıralamada Türkiye Süper Ligi’nin üzerinde yer alıyor.

    Avrupa’nın forma cenneti Türkiye

    Real Madrid rekoru

    Takımların formalarına aldığı sponsorların ödedeği rakamlar konusunda da Avrupa’da ciddi bir fark söz konusu. Türkiye’nin üç büyük kulübü 4’üncü kademe olarak adlandırılan ve 3 milyon Euro ila 10 milyon Euro arasında değişen ücretlere göğüs sponsoru bulabiliyor. Avrupa’nın zirvesinde yer alan Barcelona, Real Madrid ve Manchester United gibi takımlar ise 1’inci kademe olarak adlandıırlan ve 55 milyon Euro ile 75 milyon Euro arasında değişen ücretlerle sponsor desteği sağlıyor.

    Öte yandan takımların forma üreticileriyle yaptıkları anlaşmalarda da ücretler inanılmaz bir yükseliş içinde. Öyle ki, Real Madrid’in Adidas’la 2020 yılında itibaren 10 yıl için geçerli olacak anlaşmasından 120 milyon Euro gelir elde edeceği iddia ediliyor. Bu anlaşma resmen açıklanırsa, Barcelona’nın Nike ile yaptığı anlaşmanın da üzerine çıkacak ve yeni bir rekor kırılacak.

    En büyük forma anlaşmaları (yıllık)

    Real Madrid-Adidas: 120 Milyon Euro
    Barcelona-Nike: 110 Milyon Euro
    Manchester United-Adidas: 80 Milyon Euro
    Manchester City-Puma: 70 Milyon Euro
    Chelsea-Nike: 65 Milyon Euro
    Arsenal-Puma: 65 Milyon Euro
    Juventus-Adidas: 50 Milyon Euro
    Liverpool-New Balance: 50 Milyon Euro
    Bayern Münih-Adidas: 47 Milyon Euro
    Tottenham-Nike: 33 Milyon Euro

    Avrupa’da ortalama forma fiyatları:

    İsviçre: 87 Euro
    Almanya: 80 Euro
    İtalya: 79 Euro
    Fransa: 78 Euro
    İspanya: 71 Euro
    Belçika: 68 Euro
    Avusturya: 67 Euro
    Hollanda: 64 Euro
    Portekiz: 59 Euro
    İngiltere: 59 Euro
    Rusya: 57 Euro
    İngiltere: 53 Euro
    İskoçya: 52 Euro
    Yunanistan: 52 Euro
    Ukrayna: 43 Euro

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