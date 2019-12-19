19.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Axess’ten harcamaya göre özel kampanya
Axess Mobil, müşterilerine kendi oluşturacakları kampanyalar ile 500 TL’ye varan chip-para veya 100 bine varan Mil Puan kazanma imkanı sunduğunu duyurdu.
Axess Mobil’den yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Akbank müşterileri akaryakıt, market, restoran, elektronik, kozmetik ve giyim sektörlerinden dilediğinde ödül tipini ve harcama tutarına kendileri seçerek kendi kampanyalarını oluşturuyor. Axessliler dilediği sektörü seçiyor, ödül tipini ve harcama tutarını belirleyerek 500 TL’ye varan chip-para kazanma şansını yakalıyor. Üstelik kazanılan chip-paralar artık kaybolmuyor.”