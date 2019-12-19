Axess’ten harcamaya göre özel kampanya

Axess Mobil’den yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Akbank müşterileri akaryakıt, market, restoran, elektronik, kozmetik ve giyim sektörlerinden dilediğinde ödül tipini ve harcama tutarına kendileri seçerek kendi kampanyalarını oluşturuyor. Axessliler dilediği sektörü seçiyor, ödül tipini ve harcama tutarını belirleyerek 500 TL’ye varan chip-para kazanma şansını yakalıyor. Üstelik kazanılan chip-paralar artık kaybolmuyor.”