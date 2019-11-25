Ayakkabıda indirim başladı...

Flo.com.tr’den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



“24 Kasım - 1 Aralık arasında geçerli olan efsane indirim günlerinde flo.com.tr’de Nike, Lumberjack, Dockers By Gerli, Kinetix, Adidas, Butigo, Polaris, US Polo, Puma, Crocs, Mercedes, Vans, Reebok, Torex, Igor gibi markaların en trend modeller indirimli fiyatlarıyla yer alıyor. Çocukların severek izlediği Mickey Mouse ve Frozen animasyon karakterlerinin lisanslı ayakkabıları da miniklerin beğenisine sunuluyor.”



‘Elle’ de indirdi



Elle Shoes da “Süper Cuma” indirimlerinin başladığını duyurdu. Markadan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



“Tüm ürünlerde yüzde 50’ye varan indirime ek, kasada artı yüzde 30 indirim fırsatı sadece 23 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında tüm Elle Shoes mağazaları ve www.elleshoes.com online mağazada.”