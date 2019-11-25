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    HaberlerEkonomi HaberleriAyakkabıda indirim başladı...
    25.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Ayakkabıda indirim başladı...

    flo.com.tr 24 Kasım’da başlattığı “Efsane İndirim Günleri” ile kullanıcılara on binlerce ürün ve yüzlerce markada farklı indirim fırsatları sunduğunu duyurdu.

    Ayakkabıda indirim başladı...

    Flo.com.tr’den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

    “24 Kasım - 1 Aralık arasında geçerli olan efsane indirim günlerinde flo.com.tr’de Nike, Lumberjack, Dockers By Gerli, Kinetix, Adidas, Butigo, Polaris, US Polo, Puma, Crocs, Mercedes, Vans, Reebok, Torex, Igor gibi markaların en trend modeller indirimli fiyatlarıyla yer alıyor. Çocukların severek izlediği Mickey Mouse ve Frozen animasyon karakterlerinin lisanslı ayakkabıları da miniklerin beğenisine sunuluyor.”

    ‘Elle’ de indirdi

    Elle Shoes da “Süper Cuma” indirimlerinin başladığını duyurdu. Markadan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

    “Tüm ürünlerde yüzde 50’ye varan indirime ek, kasada artı yüzde 30 indirim fırsatı sadece 23 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında tüm Elle Shoes mağazaları ve www.elleshoes.com online mağazada.”

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