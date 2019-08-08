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    HaberlerEkonomiAyçiçeği alım fiyatı belli oldu
    08.08.2019 - 11:45| AA

    Ayçiçeği alım fiyatı belli oldu

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019-2020 üretim sezonu ayçiçeği alım fiyatını ton başına 2 bin 500 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

    Ayçiçeği alım fiyatı belli oldu

    Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 2019-2020 üretim sezonu ayçiçeği alım fiyatını duyurdu.

    Yağlık ayçiçeğinin, ülkenin bitkisel yağ tüketiminde yüzde 75-80 seviyelerinde payı olan ve yüksek yağ oranıyla en önemli yağlı tohumlu bitki konumunda yer aldığına işaret eden Pakdemirli, Bakanlık ile sektör temsilcilerinin bir süredir fiyat konusunda birlikte çalışma yürüttüklerini aktardı.

    Pakdemirli, bu çalışmaların nihayete erdiğine dikkati çekerken, dünyadaki yağlık ayçiçeği üretimi ile dış piyasalardaki gelişmeler ve iç piyasa dinamiklerinin değerlendirilmesi neticesinde, yüzde 40 yağ oranlı, yüzde 9 rutubetli ve yüzde 2-4 yabancı madde içerikli yağlık ayçiçeği tohumunun fiyatının 2019-2020 üretim sezonu için ton başına 2 bin 500 lira olarak belirlendiğini ifade etti.

    Üreticilerin açıklanan fiyata ilave olarak, Bakanlıkça verilen ton başına 400 lira fark ödemesi ve 92 lira mazot-gübre desteğiyle birlikte toplam 492 lira daha kazanacaklarına dikkati çeken Pakdemirli, "Açıkladığımız bu fiyatın ayçiçeği üreticilerimiz, sanayicimiz ve sektörün tüm birimleri için hayırlı, uğurlu olmasını diliyor ve bol verimli, bereketli hasat temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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