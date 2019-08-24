Ayçiçek alım fiyatı 2.65 TL

Trakya Birlik’ten yapılan açıklamada, yağlık ayçiçeğinin Türkiye’de bitkisel yağlar tüketiminde yüzde 80-85 civarında payı olduğu belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Bakanlığın açıkladığı yüzde 40 standart yağ oranlı ayçiçeği ürünü için 2.500 TL/ton fiyat üzerinden uluslararası sözleşme kriteri olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için alım fiyatı 2.650 TL/ton olarak belirlenmiştir. Hesaplanacak yağ primleri çerçevesinde yüzde 50 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için fiyat 2.875 TL/tona karşılık gelmekte olup bu doğrultuda üretici ortaklarımıza yüzde 40 yağlı baz ürün üzerinden her yüzde 1 ilave yağ oranı için yüzde 1.5 oranında 37.5 TL/tona tekabül eden yağ primi ödenecektir.”

Ödeme planı

Birliğimiz tarafından 2019/2020 üretim sezonunda üretici ortaklarından 300-350 bin ton seviyesinde ürün mübayaası yapılacağı beklenmekte olup, ürün bedeli ödemeleri teslimat tarihlerine göre birliğimizce kooperatiflerimize bildirilen ödeme programı çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

2.5 milyon ton

Açıklamada, verilen desteklerle 2000 yılından bu yana 850-900 bin ton seviyelerinde olan üretim miktarlarının 1 milyon 400-1 milyon 500 bin seviyelerine yükseldiği, ihtiyacın tam olarak karşılanabilmesi için se üretimin asgari 2.5 milyon tona ulaşması gerektiği belirtildi. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

“2019/2020 sezonunda ayçiçeği rekoltesinin 1 milyon 400 - 1 milyon 450 bin tonun üzerinde gerçekleşerek en yüksek üretim seviyesine erişmesi bekleniyor. Bu yıl 408 bin ton alım yapacağız. 102 merkezde alımlara başladık.”