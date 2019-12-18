AYM, gelirden yüksek nafaka ödenmesini hak ihlali saydı

Eşinden 2011’de boşanan 4 çocuk babası İbrahim Acar’ın, eşine ayda 100 lira, her çocuk için 75’er lira nafaka ödemesine karar verildi. Acar’ın boşandığı eşi, kendisi ve çocukları için nafaka miktarının artırılması için 2014’te dava açılırken, dava dilekçesinde, velayetleri ev hanımı olan ve geliri bulunmayan annede bulunan çocukların dördününün de öğrenci olduğu, birinin üniversitede okuduğu ifade edildi.



Davaya bakan Konya 4. Aile Mahkemesi’nce, tarafların ekonomik durumu araştırıldı. Kolluk tarafından yapılan araştırmada, “Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde memur olan başvurucu Acar’ın aylık geliri hakkında bilgi edinilemediği, babasına ait evde kira vermeden oturduğu” tespit edildi. Konya 4. Aile Mahkemesi, bunun üzerine Acar’ın eski eşe aylık 250, üniversite öğrencisi çocuk için aylık 300, diğer üç çocuk için ayrı ayrı 150 lira nafakaya karar verdi. Acar ise, hastanede şirket elemanı olarak asgari ücretle çalıştığını, maaşının 950 lira olduğunu, maaşından daha yüksek miktarda toplam bin lira nafakaya hükmedilmesinin haksız olduğunu iddia ederek, kararı temyize götürdü. Başvurucu, kararın Yargıtay tarafından onanmasının ardından AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. Yüksek Mahkeme, gelirinden daha yüksek miktarda nafakaya hükmedildiğini iddia eden İbrahim Acar için kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Gerekçede, şunlar kaydedildi:



“Başvurucunun geliriyle ilgili iddialarını sunmasına karşın derece mahkemesi çalıştığı kurumla iletişime geçmemiş, aylık gelirini araştırmamış, kararda da bu iddiayla ilgili bir gerekçe ortaya koymamıştır. Bu sebeple kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının korunmasına yönelik usule ilişkin güvencelerin yerine getirilmediği sonucuna varılmıştır.”



‘Birçok mağdur var’



Acar’ın avukatı Yahya Özüdoğru, maaşından fazla olan nafaka miktarını ödeyemediği için büyük mağduriyet yaşadığını söyledi. Özüdoğru, nafaka konusunda ülke genelinde birçok mağdurun olduğuna, nafakanın süresiz olmasının suistimale açık bir konu olduğuna dikkati çekerek, “Kadının yaşı, çocuk durumu, evli kalınan süre ekonomik gelir durumları da değerlendirilerek kademeli bir düzenleme yapılabilir” dedi.