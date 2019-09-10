‘Ayrımcılık, kalkınmaya engel’

Perakende ve tüketici malları sektörlerinde kadın liderlerin sayısını artırma hedefiyle yola çıkan ve yedi ülkeden 4 bin 400 üyesi bulunan Lead Network’ün Türkiye temsilciliği “LEAD Network Türkiye”, yeni dönem ilk toplantısını gerçekleştirdi. Bu yıl LEAD Network Türkiye’nin başkanlığına getirilen Migros Ticaret Pazarlama Direktörü Aysun Zaman, toplantıda şunları söyledi:

“Yapılan araştırmalar gösteriyor ki istihdamda ayrımcılık, ekonomik kalkınmanın karşısındaki en önemli engel. Karar mekanizmalarında çeşitliliğin sağlanması yani kadının daha aktif olması şirketlere ve dolaylı olarak da ekonomiye büyük katkı sağlayacaktır. LEAD Network olarak, perakende sektöründe daha fazla kadın yöneticinin yer alması için çalışmalar yürütüyoruz. LEAD Network gibi çeşitlilik ve kapsayıcılık konularını gündeme getiren bir organizasyonun, perakende sektörüne ivme kazandırdığını görmekten, bu gücün bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Yeni dönemin ilk toplantısının konuğu Ekonomist Murat Sağman ise piyasaların son durumu ve ekonomik parametreler hakkında bilgi verdi.