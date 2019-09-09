‘Ayşegül Sultan’ Senegal’e ışık saçacak

Karadeniz Holding’in küresel markası Karpowership’in 235 megavat kapasiteli yüzer elektrik gemisi ‘Ayşegül Sultan’, Senegal’in elektrik ihtiyacının yüzde 15’ini karşılamak üzere Karmarine Tersanesi’nden yola çıktı. Ayşegül Sultan, Afrika’da LNG’den elektrik üreten ilk proje olacak. Dünyada 10’dan fazla ülkede, 22 yüzer enerji santraliyle faaliyet gösteren Karpowership’in, bu alanda 5 milyar doların üzerinde yatırımı bulunuyor.

Filolar dönüşecek

Karpowership Ticaret Grup Başkanı Zeynep Harezi, elektrik ihtiyacı bulunan ülkelere uygun fiyatlı elektriği hızlı ve güvenilir bir yolla sunmayı amaçladıklarını ve yaklaşık bir aylık sürede ülkelerin baz elektrik yükünü oluşturabilecek kapasitede enerji gemilerini devreye alabildiklerini söyledi.

2007’de ilk yüzer enerji gemisini Irak’ta devreye aldıklarını aktaran Harezi, “Irak’ı Lübnan, Gana, Endonezya, Mozambik, Zambiya, Gambiya, Sierra Leone, Sudan, Küba, Guinea Bissau ve Senegal takip etti. 34 milyon insanın elektrik ihtiyacını karşılıyoruz” dedi.

Bundan sonraki süreçte filolarını doğal gaza dönüştürmeye devam edeceklerini dile getiren Harezi, şöyle konuştu: “20 günlük yolculuğun ardından Senegal Dakar’a ulaşacak gemimiz, ekim ayının başında ticari operasyona başlayacak. Gemimizde ilk 6 ayda köprüleme yakıtı olarak sıvı yakıt kullanmayı planlıyoruz. 6 ayın sonunda ise gemimizde LNG’den elektrik üretimi yapmaya başlayacağız.”

Japonlarla ortak şirket kurdu

Harezi, Mozambik projesi özelinde Asya’nın en büyük yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz depolama ve yeniden gazlaştırma terminali (FSRU) operatörü Japon MOL şirketi ile bu yıl mart ayında ortaklık anlaşması yaptıklarını söyledi. Harezi, anlaşma kapsamında % 50’şer ortak oldukları ‘KARMOL’ şirketini kurduklarını ifade etti.