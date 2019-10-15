Ayva dalları kırdı yeni dünyaya ulaştı

Dünyada ayva üretiminde birinci sırada yer alan Türkiye, bu yıl da üretim fazlalığıyla pek çok ülkeye ayva göndermeye devam edecek. Bu yıl rekoltenin de yüksek olacağını söyleyen sektör temsilcileri üretimin üçte birinin ihracata gittiğini söyledi. Türkiye, 2018 yılında yüzde 5 artışla 19.9 bin ton ile 13.4 milyon dolarlık ayva ihracatı yaptı. 46 ülkeye yapılan ayva ihracatında ilk sıralarda Rusya ve Almanya yer alıyor.



Havaların soğumasıyla birlikte daha da lezzetlenecek olan ayvaların bu yıl bol olması üreticiyi de memnun etti. Denizli’de ayva üretiminin yoğun yapıldığı Pamukkale ilçesinde geçen yıla göre rekoltede düşüş yaşanmaması ve kalitenin yüksek oluşu da üreticilerin yüzünü güldürdü. Pamukkale’de Eşme-limon cinsi ayvalar iç piyasaya ve yurt dışına gönderiliyor.



Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, il genelinde üretilen ayvaların yüzde 80’inin ihraç edildiğini söyledi. Ayvadaki rekolte ve kalitenin üreticilerini yüzünü güldürdüğünü ifade eden Gemici, “Bu yıl ayva, üreticilerimizi memnun etti. 20 bin ton rekolte bekliyoruz. Ürettiğimiz ayvaları başta Rusya olmak üzere AB ülkelerine ihraç ediyoruz” dedi.



Ayva destek bekliyor



Ayvasıyla meşhur olan Sakarya’nın Geyve ilçesinde de ayva hasadı hızla devam ediyor. Geyve Ziraat Odası Başkanı Süleyman Pınar, bu yıl ayvada 70 bin ton üretim beklediklerini söyledi. 13 bin dekar ekili alanı olan Geyve’de dekar başına 5-8 ton arası ürün alındığını belirten Pınar, “Geyve olarak çay ve fındığa verilen destekler gibi ayvaya da destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan ise, “Kanada pazarı ayva ihracatında bizim için iyi oldu. Bu pazarla birlikte ihracatta da bir artış olabilir” dedi. Market ve pazarda ayvanın fiyatı 5-7 lira arasında değişiyor. Ayvayı meyve olarak tüketen vatandaşlar bunun yanı sıra reçel, tatlı, çay da yapıyor.





Kış sert mi geçecek?

Eskiden Anadolu’nun çoğu bölgesinde insanlar doğada yaşanan değişimlerden ve gelişmelerden hava durumu tahmininde bulunuyordu. Bu tahminlere göre gelecek yıl için önlemlerini alıp, günlük yaşamlarını da buna göre şekillendiriyorlardı. Eskiler ‘ayva bol olursa kış çok uzun ve sert geçer’ diye söylerdi. Bu yıl ayvanın bol olduğunu söyleyen üreticiler, kışın uzun ve sert geçmesini bekliyor.



Türkiye’den alıyor yeniden ihraç ediyor



Türkiye’den başta Rusya olmak üzere 46 ülkeye ayva gönderiliyor. Sektör temsilcileri, ayva üretimi olmayan ya da çok az olan ülkelerin Türkiye’den ithal ettiği ayvayı ambalajlayıp pazarlama kanallarını da kullanarak yeniden ihraç ettiğini belirtiyor. Konuyla ilgili olarak Hamdi Gemici, “İhraç ettiğimiz ülkelerde tedarikçi firmalar Türkiye’den ayvayı alıp yurtdışında kurdukları zincir ve ağlarla müşterilere dağıtıyorlar” dedi. Süleyman Pınar, “Hollanda, Türkiye’den ayvayı alıp, paketliyor ve diğer ülkelere gönderiyor” ifadelerini kullandı.