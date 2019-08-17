BİST95.734 -0,87EURO6,19-0,02USD5,580,30ALTIN271,32-0,49
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Haberler EkonomiBağ bozumu öncesi üreticilere "dolandırılmayın" uyarısı
    17.08.2019 - 17:09| AA

    Bağ bozumu öncesi üreticilere "dolandırılmayın" uyarısı

    Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki üzüm bağlarında incelemelerde bulunarak, bağ bozumu öncesi üreticilere, "Üzüm satacağınız kişilerin ticari itibarı olmalı, güvenilir olup olmadığını araştırın." uyarısında bulundu.

    Bağ bozumu öncesi üreticilere "dolandırılmayın" uyarısı

    Bayraktar, ilk olarak Dindarlı Mahallesinde üreticilerle sohbet ederek, bağlar hakkında bilgi aldı.

    Bölgede bağ bozumunun yaklaştığına dikkati çeken Bayraktar, üreticinin emeğinin karşılığını alacağı bu süreçte dikkatli davranması gerektiğini söyledi.

    Bayraktar, "Adam eline çekini, senedini alıyor, üzümlerinize yüksek fiyat veriyor ama dolandırıcı çıkıyor. Üzüm satacağınız kişilerin ticari itibarı olmalı, güvenilir olup olmadığını araştırın." ifadelerini kullandı.

    Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen de ilçede 130 bin dekarlık alanda Sultaniye üzüm bağının bulunduğunu aktardı.

    Bağların yüzde 90'ının beyaz örtüyle kaplandığını ifade eden Ülgen, "Tek amacımız üzümlerimizi doğa olaylarından korumak. Üzüm bağlarındaki örtüler hasat sonuna kadar kalacak." dedi.

    Ülgen, ilçede Sultaniye üzümünün dışında 9 çeşit üzümün daha yetiştirildiğini kaydetti.

     

    Eminönü’nde yollar göle döndüİstanbul'da öğle saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, araçlar mahsur kaldı. Tarihi Kapalıçarşı ve Eminönü Altgeçit Çarşısı'nı su bastı. Fatih ve Eminönü'nde metrekareye 113 kg yağış düştü.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yargıtay'dan "Adli Yıl Açılış Töreni" açıklaması

    Yargıtay'dan "Adli Yıl Açılış Töreni" açıklaması

    Böyle gelin arabası görülmedi!

    Böyle gelin arabası görülmedi!

    Para için galeri işletmecisini vurdular!

    Para için galeri işletmecisini vurdular!

    Terörün beli kırıldı! Kato Dağı etekleri cıvıl cıvıl

    Terörün beli kırıldı! Kato Dağı etekleri cıvıl cıvıl

    Sıradaki Haber