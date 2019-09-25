Bağcık, kurşun ve uçan balon uyarısı

Bu yılın ilk 9 ayında denetlenen 1 milyon 601 bin 387 üründen 19 bin 849’u güvensiz çıktı. Tekstil, ayakkabı, deterjan, kırtasiye, oyuncak gibi ürünler denetime tabi tutuldu. Konunun uzmanları, güvensiz ürünlerin özellikle çocuk kıyafetlerinde düğmedeki kurşundan ya da kapüşonlu giysilerdeki bağcıklardan oluştuğunu söyledi.

Öte yandan yüzme yardımcıları ürün grubunda ise 2019’un yaz döneminde 12 bin ürün toplatıldı.

Avrupa’dan da sızıyor

Ticaret Bakanlığı’nın hayata geçirdiği Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) adlı platform tam bu noktada vatandaşların da imdadına yetişiyor. Bu sistemde piyasa denetiminden sonra güvensiz bulunan ürünler fotoğraf, model ve markalarıyla sergilenip hangi risklere karşı piyasadan toplatıldığı görülebiliyor.

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) iştiraki EKOTEKS Laboratuvar ve Gözetim Hizmetleri AŞ tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Uluslararası Tekstil Sempozyumu’nun açılışında konuşan Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanı Meral Karaaslan, Avrupa Birliği’ne (AB) uyumlu mevzuatlarla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Karaaslan, güvensiz ürüne ‘sıfır tolerans’ ilkesiyle hareket ettiklerini ifade ederek, “Tekstil sektöründe güven iyi durumda. 2018’de 114 bin üründen sadece 2 bin 114 güvensiz ürün bulunmuş, kimyasal risk sıfır” dedi.

Ticaret Bakanlığı İthalat Politikalarını İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Asuman Kılıç Türkeş de, 2019’un ilk 6 ayında kirli bulunan yaklaşık 12.5 ton ithal eşyanın bertaraf edildiğini bildirdi.

2019’un ilk yarısında 11 bin 218 numunede 129 kirli numuneye erişildiğini söyleyen Türkeş, 2019’da kirli numunelerde menşesine göre Çin’in birinci sırada olduğunu, Çin’in ardından Hindistan, İtalya, İspanya ve Pakistan’ın geldiğini söyledi.

NELER KONTROLE TAKILDI?

Güvensiz olarak tespit edilen ürünlerden bazıları şöyle:

Çocuk kıyafetlerinde etrafa takılacak kordon ve bağcıklar.

Çocuk kıyafeti olan 40 üründe düğmelerden kaynaklanan kurşun sebebiyle kimyasal risk bulundu.

Merdivenaltı üretilen ‘slime’ ürünü.

Yangazlarla dolu olan uçan balonlar.

Çocuklar için yüzme yardımcısı olan ürünler.

Ağır metal içeren oyun hamurları.

Yiyecek taklidi olan çocuk oyuncakları.

Bazı ayakkabılar da etiketlerinde yeterli bilgi verilmediği için güvensiz sayıldı.

GDO’suz pamuk için proje yolda

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle dünyada geleneksel tüketim alışkanlıklarının değişmemesi halinde gelecek nesillerin zorluklarla karşı karşıya olacağını ifade etti. Dünyada her yıl 55 milyon ton hazır giyim üretildiğini kaydeden İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe ise, bu kıyafetlerin yaklaşık 50 milyon tonunun çöpe gittiğini belirtti.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz de GDO’suz (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) pamukla ilgili proje hazırlığı içinde olduklarını aktararak, “Türkiye’de üretilen pamuk GDO’suz. Bizim dışımızda sadece Yunanistan ve İspanya’da üretiliyor” dedi.

EKOTEKS Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Özdemir ise katma değerli üretim yapılacaksa üretimin her aşamasında sürdürülebilirliğin sağlanması gerektiğini söyledi. Özdemir, “Türk ve uluslararası akademisyenlerin işbirliği ile ‘Organik Türk Pamuğu Projesi’nin alt yapısını tamamladık. Bu proje sayesinde pamuğun DNA’sı ile oynanıp oynanmadığını, ürünün yüzde 100 organik olup olmadığını kolaylıkla anlayabiliyoruz” diye konuştu.