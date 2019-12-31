‘Bağımsız denetim objektif yapılmalı’

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından 14 Aralık’ta Resmi Gazete’de, Faizsiz Finans Kuruluşlarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçiler için İslami Esaslara göre ayrı etik kuralların yayınlanmasının laik, demokratik hukuk devleti ve ilkeleri ile bağdaşmadığını savunan İKMH açıklamasında, “Faizsiz finans kuruluşları için hali hazırda yürürlükte bulunan etik kurallar dururken İslami esaslara atıfta bulunarak fıkhi ilke ve kurallara göre düzenleme yapmak diğer inançtan meslektaşlarımızın, sözleşme yapma ve mülkiyet hakkını gasp etmektir” denildi.