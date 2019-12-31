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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Bağımsız denetim objektif yapılmalı’
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    31.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Bağımsız denetim objektif yapılmalı’

    İstanbul Katılımcı Muhasebeciler Hareketi (İKMH), “Bağımsız denetim, objektif, laik ve bilimsel hukuk kuralları ile yapılmalı” açıklaması yaptı.

    ‘Bağımsız denetim objektif yapılmalı’

    Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından 14 Aralık’ta Resmi Gazete’de, Faizsiz Finans Kuruluşlarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçiler için İslami Esaslara göre ayrı etik kuralların yayınlanmasının laik, demokratik hukuk devleti ve ilkeleri ile bağdaşmadığını savunan İKMH açıklamasında, “Faizsiz finans kuruluşları için hali hazırda yürürlükte bulunan etik kurallar dururken İslami esaslara atıfta bulunarak fıkhi ilke ve kurallara göre düzenleme yapmak diğer inançtan meslektaşlarımızın, sözleşme yapma ve mülkiyet hakkını gasp etmektir” denildi.

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